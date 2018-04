publié le 18/04/2018 à 11:15

Spider-Man n'est pas prêt de se laisser faire. Dans un nouvel extrait d'Avengers : Infinity War, le jeune héros incarné par Tom Holland depuis Captain America : Civil War, met une raclée à Thanos. D'un coup de pied bien senti un peu à la Karaté Kid, Spider-Man se précipite sur le colosse et lui fait perdre son équilibre. La scène est courte, mais a de quoi donner des frissons aux fans. En effet, tous et toutes savent déjà que la lutte sera dure contre Thanos, qui recherche les Pierres de l'Infini afin de détruire l'univers.



Et les pertes seront sûrement lourdes du côté de nos héros et héroïnes Marvel. Iron Man, Captain America, Thor... Les funestes théories sont légions sur les forums de fans. Cela ne les empêchera pas de se battre jusqu'au bout contre le "Titan fou".

Spider-Man dans son combat contre Thanos

Spider-Man pourra d'ailleurs compter sur sa nouvelle armure dans cette bataille d'anthologie : l'Iron Spider. Créée par Tony Stark, on la voit une première fois à la fin de Spider-Man : Homecoming. Mais, Peter Parker la refuse pour continuer sa vie de lycéen. L'heure est grave pour qu'il décide de la porter.