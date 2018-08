publié le 08/08/2018 à 16:45

Spider-Man ne sera pas seul dans son prochain film. Après Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.), c'est au tour des personnages, Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Maria Hill (Cobie Smulders) de faire leur apparition aux côtés de l'Homme-araignée.



Selon le très sérieux Vulture, les deux anciens collègues reprendront leurs rôles d'ex-agents du S.H.I.E.L.D. Une nouvelle qui a de quoi surprendre au vu de la fin inattendue d'Avengers : Infinity War. En effet, la plupart des héros (dont Spider-Man et Nick Fury) ont été réduits en cendre par le puissant Thanos, qui a récupéré toutes les Pierres de l'Infini.

Au casting de ce deuxième épisode, on retrouvera Tom Holland, Marisa Tomei (Tante May), Zendaya Coleman (Michelle) ainsi que Jake Gyllenhaal qui, selon des rumeurs de plus en plus persistantes, aurait été retenu pour le rôle du grand méchant, Mysterio.



Maria Hill et Nick Furry dans "Avengers", sorti en 2012 Crédit : Capture d'ecran Youtube

Spider-man : Far from home, réalisé par Jon Watts, est prévu pour le 10 juillet 2019, et se déroulera après les événements d'Avengers : Infinty War et Avengers 4.