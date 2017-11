publié le 21/11/2017 à 18:26

Trois ans après sa sortie, le film Man of Steel vient de dévoiler un nouveau secret. Il concerne la scène où Superman sauve des hommes prisonniers d'une plateforme pétrolière en flammes. L'Homme d'acier, épuisé, tombe ensuite dans l'océan. Il se met à couler avant d'être sauvé in extremis par deux baleines. Pour de nombreux fans, les mammifères ont été envoyés par Aquaman (roi d'Atlantis, cité sous-marine) pour sauver Superman.



Cette théorie a été confirmée par Jason Momoa lors d'un entretien pour DC All Access (émission diffusée sur la chaîne YouTube de DC Comics) à l'occasion de la sortie de Justice League.



"Dans Man of Steel, quand Henry [l'interprète de Superman] est sur la plate-forme pétrolière et qu'il flotte ensuite dans l'océan, Zack [Snyder le réalisateur] a déclaré : 'Aquaman va sauver Superman, comme cela leurs chemins se seront déjà croisés'. Alors quand Bruce me demande [dans Justice League] si j'ai déjà entendu parler de Superman, c'est le cas", explique Jason Momoa. Une information qui montre combien les films de DC Comics / Warner Bros sont liés de manières évidentes et secrètes.

> Man of Steel - Oil Rig (2013)