publié le 05/06/2018 à 07:32

Wonder Woman est bientôt de retour. Après le succès phénoménal du film éponyme en 2017, la réalisatrice Patty Jenkins planche déjà sur la suite des aventures de l'Amazone. Incarnée par Gal Gadot (Batman V Superman, Justice League), la super-héroïne reviendra batailler en novembre 2019 dans les salles. Attention, la suite du papier contient des spoilers.



Annoncé quelques semaines après la sortie de Wonder Woman, qui a enregistré de nombreux records, le second volet sera de nouveau réalisé par Patty Jenkins. La production commence d'ailleurs à dévoiler quelques-uns des secrets du long-métrage, notamment concernant le casting qui accompagnera Gal Gadot (Wonder Woman).



L'actrice partagera ainsi l'affiche avec Kristen Wiig (Seul sur Mars, SOS Fantômes) et Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos). Elle devrait également retrouver Chris Pine (Star Trek), l'interprète du pilote Steve Trevor.

Le film se déroulera pendant la Guerre froide

La rumeur a été confirmée par Patty Jenkins et Geoff Johns, scénariste et producteur du film : Wonder Woman 2 se déroulera pendant la Guerre Froide. Plus précisément en 1984, comme l'atteste la bannière postée par Patty Jenkins sur son compte Twitter. Selon certaines rumeurs outre-Atlantique, Wonder Woman 2 se nommera en réalité : Wonder Woman 1984.

Le supposé logo de la suite des aventures de "Wonder Woman" Crédit : Capture d'écran Twitter

Patty Jenkins a indiqué en juin dernier que l'histoire se déroulerait aux États-Unis à EW : "Je pense qu'il est bon de ton que le film se déroule aux États-Unis. Elle est Wonder Woman, elle doit aller aux États-Unis. C'est le moment". On pourrait supposer que Wonder Woman se retrouvera aux Jeux d'olympique d'été de Los Angeles de 1984, boycottés par la Russie.

Wonder Woman combattra Cheetah

Cheetah est l'une des plus grandes ennemies de Wonder Woman Crédit : DC Comics

Incarnée par Kristen Wiig, Cheetah est l'une des plus grandes nemesis de Wonder Woman. Créée en 1943 par les co-créateurs de Wonder Woman, elle a eu plusieurs identités dans les comics. L'actrice devrait incarner la plus célèbre des Cheetah de DC Comics : l'archéologue Barbara Ann Minerva qui recherche l'immortalité.



Elle est avant tout une amie de Diana Prince, puisque c'est elle qui lui enseigne l'anglais lorsque la super-héroïne quitte son île de Themyscira en compagnie de Steve Trevor. Mais plus tard, les deux femmes deviennent ennemies puisque Barbara se transforme en Cheetah, une femme-guépard assoiffée de sang et qui convoite le lasso de la vérité de Diana Prince.

Elle pourrait s'allier à Docteur Fate

Wonder Woman et Docteur Fate ont combattu ensemble dans les comics Crédit : DC Comics

Comme le présument certains médias américains comme Comic Book, Pedro Pascal devrait incarner Docteur Fate. Le personnage né dans les comics en 1940 a lui aussi plusieurs identités.



Si la rumeur est vraie on devrait découvrir celle de Kent Nelson qui s'allie avec Wonder Woman. C'est un magicien très puissant, qui peut voir l'avenir et voler, entre autres. Son casque lui permet d'avoir accès à toutes les connaissances du monde, au fur et à mesure de ses rencontres.

Un nouveau costume pour la super-héroïne ?

En mai dernier, lors du Salon Mondial des Licences à Las Vegas, Warner Bros a dévoilé des concept-arts de Wonder Woman 2. Sur l'un d'eux, Diana Prince porte un nouveau costume, comme le détaille le journaliste Daniel Eliesen, dans un tweet rapporté par Screen Rant : "C'est un équipement de combat plutôt cool". Il faudra encore s'armer de patience avant d'en découvrir plus.