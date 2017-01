SUPER STORY - Le dieu de la Guerre sera bien l'adversaire de Wonder Woman en juin prochain au cinéma. Découvrez son histoire.

Crédit : DC Comics Arès, le dieu de la guerre sera bien l'ennemi de Wonder Woman

par Capucine Trollion publié le 14/01/2017 à 08:00

On connaît enfin le grand méchant de Wonder Woman. La nouvelle n'est pas vraiment une surprise, puisque certains fans aguerris pensaient avoir décelé la présence d'Arès, le dieu de la Guerre, dans les trailers du film. Sans oublier qu'il est l'un des plus vieux adversaires de l'Amazone dans les comics, ce qui promet un face-à-face épique. Un vrai défi à relever pour la réalisatrice Patty Jenkins(mais on ne se fait pas trop de soucis). S'il faudra patienter jusqu'au 7 juin prochain pour le découvrir, on peut déjà se pencher sur l'histoire d'Arès dans l'univers DC.



Wonder Woman sera le film de super-héros à ne pas louper cet été. Pour la première fois depuis sa naissance il y a 75 ans, l'héroïne de DC aura droit à son propre long-métrage qui plus est réalisé par une femme. Ce symbole fort n'a pas manqué de redoubler l'excitation des fans de l'Amazone. Si on sait déjà que le film se déroulera en pleine Guerre Mondiale et que Wonder Woman aidera le capitaine Steve Trevor (Chris Pine) à vaincre les Allemands, on a maintenant la confirmation qu'elle devra aussi se débarrasser de l'incarnation même de la violence : le dieu Arès.

1. Un piller de la mythologie

Crédit : DC Comics Arès est le fils de Zeus

Comme dans la mythologie grecque et romaine, Arès est le dieu par excellence du conflit. Fils de Zeus, il n'aspire qu'à la violence et cherche à tout prix à monter les hommes les uns contre les autres. Dans les comics, il est souvent représenté en armure, le visage caché par son casque. Comme vous vous en doutez, c'est un pro des armes : il maîtrise tout ce que l'homme a pu créer pour tuer. Enfin, il possède des gants qui peuvent augmenter sa force de 100%, ce qui le rend d'autant plus redoutable.

2. Un dieu aux origines des Amazones

Crédit : DC Comics Arès voue une haine à Wonder Woman

Comme on l'a vu précédemment, Arès veut tout faire pour que les hommes se battent. Ce qui n'est pas du goût de la déesse Aphrodite (déesse de l'Amour). Elle décide de créer une nouvelle race de femmes à partir d'argile, pour contrecarrer les plans du dieu. Les Amazones sont ainsi nées et elles ont pour mission de propager les idéaux de paix et d'amour d'Aphrodite. La déesse les envoie sur l'île Amazonia où elles mettent en place leur civilisation et se montrent beaucoup plus forte que les soldats d'Arès. La reine Hippolyta, mère de Wonder Woman, porte d'ailleurs une ceinture en or qui lui permet d'être invincible. Mais,Arès parvient à détruire le foyer des Amazones qui se rendent ensuite sur l'île paradisiaque de Themyscira, qu'on voit en détail dans le second trailer.

3. Le plus vieil ennemi de Wonder Woman

Crédit : DC Comics Arès est l'un des plus ennemis de Wonder Woman

Vous l'aurez compris, Wonder Woman représente tout ce qu'Arès peut détester, puisqu'elle est censée aider les hommes à éviter de se battre. Maintes fois, ils s'affrontent dans les comics. Notre super-héroïne parvient toujours à en réchapper, ce qui augmente à chaque fois la haine du dieu à son encontre. Dans le film, il faudra s'attendre à un choc exceptionnel entre les deux personnages. Selon les rumeurs, Arès serait soit interprété par Danny Huston, soit créé par effets spéciaux. Dans les deux cas, il sera au cœur de la Première Guerre mondiale, en attisant tout ce qu'il faut pour rendre le conflit encore plus destructeur.