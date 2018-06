publié le 17/06/2018 à 17:55

Quelques mois après le succès en demi-teinte de Justice League face au bulldozer Avengers : Infinity War, DC Comics prépare sa revanche. Le studio qui collabore avec Warner Bros au cinéma a en effet décidé de changer de stratégie pour ses prochains films.



En janvier dernier, Walter Hamada est devenu le nouveau président de DC Entertainment. Le producteur de Ça et Conjuring entend bien redorer le blason de DC Comics au cinéma, dont les films peinent à surpasser ceux de Marvel depuis des années.

D'après le média américain The Hollywood Reporter, la première mission de Walter Hamada et de réorganiser le calendrier DC. Si Aquaman est attendu pour décembre 2018 avec Jason Momoa (Game of Thrones) de prochains films sont aussi prévus d'ici 2019-2020. The Batman ,Flash, mais aussi des longs-métrages sur les super-héroïnes et méchantes de l'écurie DC. Passage en revue des projets de la firme pour devenir un véritable adversaire de Marvel au cinéma.

Un "Flash" dans la veine de "Retour vers le Futur"

Ezra Miller incarne Flash au cinéma Crédit : Warner Bros.

Introduit brièvement dans Suicide Squad et Batman V Superman, mais développé dans Justice League, le personnage de Barry Allen /Flash (Ezra Miller) aura droit à son propre film en 2020. Jeune et dynamique, Flash a réussi à apporter une touche de légèreté et d'humour à Justice League, grâce à l'interprétation d'Ezra Miller.



Au départ annoncé comme Flashpoint, le long-métrage dont le tournage débutera courant 2019, se nommera en réalité Flash. The Hollywood Reporter a aussi annoncé que John Francis Daly et Jonathan Goldstein de la comédie Game Night réaliseront le film dans une veine semblable à la saga Retour vers le Futur. DC Comics abandonne donc le côté dramatique prévu au départ. Dans Flash, Barry Allen devrait retourner dans le passé pour sauver sa mère, assassinée alors qu'il n'est qu'un enfant. Son père est ensuite accusé et jugé coupable à tort.



DC Comics compte bien donc miser sur l'humour pour ce prochain film et se détacher des précédentes histoires plus sombres comme Batman V Superman.

"The Batman" sans Ben Affleck ?

C'est un énième rebondissement concernant le film sur le Chevalier Noir qui pourrait devenir un film maudit. En janvier dernier, Ben Affleck annonçait qu'il ne réalisera pas le film, mais qu'il enfilera quand même le célèbre costume. Remplacé par Matt Reeves (La Planète des Singes : l'Affrontement), le film essaye tant bien que mal de se construire. C'est sans compter sur les rumeurs annonçant le départ de Ben Affleck. Et voilà maintenant que DC Comics changerait encore de stratégie. Selon THR, Ben Affleck ne sera pas à l'affiche du film puisqu'il sera centré sur un jeune Batman. Pour le moment, Warner Bros n'a pas donné suite aux propos du média américain, tout comme l'acteur qui incarne Batman depuis 2016.



Deux films sur le Joker

Jared Leto dans le rôle du Joker Crédit : Capture d'écran Youtube

Le Joker est l'un des personnages emblématiques de DC Comics. Incarné avec brio par Heath Ledger dans les films de Christopher Nolan, le super-ennemi de Batman revient en 2016 avec Jared Leto dans Suicide Squad. Mais, les fans sont unanimes : la performance est complètement loupée, bâclée par un montage au ciseau de la part du studio de production. Pour pallier cet échec, DC a donc dans les cordes deux films sur le psychopathe de Gotham.



Le premier avec Jared Leto et le second plus sombre produit par Martin Scorsese. Il sera centré sur les origines du Joker et selon des rumeurs de plus en plus persistantes, c'est Joaquin Phoenix (Marie Madeleine, Gladiator) qui l'incarnera dans ce film à "petit budget" : 55 millions de dollars. Pour comparer, Wonder Woman avait 149 millions de dollars et Justice League 300 millions... Dans tous les cas, ce film de Todd Philipps (la trilogie Very Bad Trip, War Dogs) fera partie du nouveau label DC et Warner Bros qui pourrait s'appeler "DC Dark" ou "DC Black", selon le média américain.

Un spin-off sur Harley Quinn

Margot Robbie incarnera de nouveau Harley Quinn dans "Birds of Prey" Crédit : Warner Bros

Suicide Squad n'a pas été qu'un échec puisque le personnage d'Harley Quinn, incarnée par Margot Robbie a réussi à convaincre les fans. L’héroïne sera donc de retour au cinéma dans un spin-off intitulé Birds of Prey. Réalisée par Cathy Yann, on a encore très peu d'informations sur ce film, si ce n'est qu'Harley Quinn partagera l'affiche avec d'autres héroïnes et super-méchantes de l'univers DC.



"'J'ai proposé l'idée d'un film Rated-R [interdit aux mineurs aux États-Unis] de gang féminin avec Harley, parce qu'elle a besoin d'amis. Harley adore interagir avec les gens, donc ne lui faites jamais faire de film solo. Elle doit être avec d'autres personnes, et ça devrait être une bande de nanas. Il n'y a pas assez de groupes de femmes, et particulièrement dans les films d'action. Cet aspect a toujours été important", a confié Margot Robbie au média américain Collider.

Les premières aventures de Batgirl

Warner Bros et DC Comics poursuivent leur projet concernant les aventures de Batgirl au cinéma Crédit : capture d'écran YouTube

Il n'y a pas que Batman dans la vie, ni Robin et le Joker. Les super-héroïnes sont aussi présentes dans Gotham City et c'est Batgirl qui sera bientôt la star de son propre film comme l'a annoncé Variety en mars dernier. La société de production et de distribution avait même recruté

Joss Whedon, qui a travaillé sur Avengers et Avengers 2 : L’Ère d'Ultron chez Marvel. Malheureusement, le réalisateur a claqué la porte du projet quelques semaines après cette bonne nouvelle, laissant le film Batgirl au point mort. Mais que les fans se rassurent, THR a révélé que le film est toujours en projet avec la scénariste Christina Hodson, du prochain Bumblebee, spin-off de la saga Transformers.