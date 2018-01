NY Comic-Con Official Trailer: THE X-FILES ' Season 11 ' THE X-FILES

publié le 03/01/2018 à 15:12

2018 sera un bon cru pour les fans de pop culture. Encore plus de pouvoirs, de super-héros et de guerrières sont prévus tout au long de l'année.



Parmi les nouvelles séries attendues, Krypton qui racontera les origines de la famille de Superman, mais aussi Black Lightning, méta-humain qui peut contrôler les champs électro-magnétiques et contraint de reprendre du service pour sauver sa fille. Marvel n'est pas en reste avec les adolescents de Cloak and Dagger, qui vont devoir apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.

Et si votre soif de super-héros et héroïnes n'est pas étanchée, sachez que vos personnages préférés font aussi leur retour. Le duo Mulder et Scully de X-Files rempile pour une onzième saison où on devrait en apprendre plus sur leur fils abandonné, tandis que Jessica Jones s'apprête de nouveau à tout casser sur son passage pour découvrir l'origine de ses pouvoirs.

Pour vous préparer à ces 7 séries qui feront vibrer votre année, l'équipe de RTL Super vous a concocté un calendrier pour ne rien rater.

"1. X-Files", saison 11 : 3 janvier

Mulder et Scully reprennent du service. Pour cette onzième saison, le duo le plus emblématique du petit écran se retrouve au cœur d'une enquête qui les changera à jamais. Walter Skinner va faire un pacte avec L'Homme à la Cigarette qu'il connaît depuis de nombreux épisodes, tout en étant un fidèle allié de Mulder et Scully.



Les deux hommes vont travailler de nouveau ensemble pour sauver l'humanité de'un virus que Skinner veut répandre. Mais pour nos deux agents, c'est William, leur fils abandonné qui détient l'antidote...

2. "Black Lightning" : 19 janvier

Netflix dégaine son nouveau super-héros pour ce début d'année. Né dans les comics en 1977 sous la plume de Tony Isabella (qui avait auparavant travaillé sur Luke Cage), Jefferson Pierce/Black Lightning est un super-héros qui peut, entre autres, manipuler l'électricité et les champs électro-magnétiques.



Dans cette série de CW, à qui l'ont doit déjà Flash, Supergirl et Arrow, notre héros doit rendosser son costume après des années de retraite, pour sauver sa fille et un de ses élèves. Sera-t-il à la hauteur après toutes ces années à vivre comme un simple citoyen ?

3. "Jessica Jones", saison 2 : 8 mars

Elle boit du whisky comme vous du café, possède une force herculéenne et ne se sépare jamais de son jean et son blouson en cuir. Deux ans après ses premières aventures sur Netflix, Jessica Jones est enfin de retour.



Après avoir affronté ses démons et Killgrave, la détective, aussi membre des Defenders, ne sera pas au bout de ses peines. Elle décide de découvrir d'où viennent ses super-pouvoirs et son enquête risque de la mener de nouveau vers Killgrave, l'homme qu'il l'a maltraitée et abusée pendant des années...

4. "Krypton" : 21 mars

La naissance des super-héros inspire les séries. Après Gotham, qui se concentre sur la jeunesse de Bruce Wayne (futur Batman) et aux origines des adversaires du Chevalier Noir, Krypton s'intéresse à la famille de Superman. Commandée par SyFy, la chaîne spécialisée dans les productions fantastiques, Krypton est écrite et produite par David S. Goyer, le scénariste de The Dark Knight et Man of Steel.



L'intrigue prendra place deux générations avant la naissance de Kal-El et suivra son grand-père, Seyg-El. Elle se penchera principalement sur la famille de Superman et sur les rivalités qui ont pu exister entre son clan et la famille Zod.

5. "Westworld" : printemps 2018

Si la date exacte de cette saison 2 n'est pas encore connue, l'actrice Evan Rachel Wood (Dolores) l'a annoncée pour le printemps prochain. Préparez-vous à un nouveau voyage dans le parc futuriste de Robert Ford (Anthony Hopkins).



Cette fois, l'Homme en noir promet de tout détruire sur son passage, comme on a pu le voir dans le teaser de la série phénomène. Et selon la rumeur, on aura l'occasion de découvrir un parc de samouraïs et probablement d'autres mondes du parc. Le mystère reste entier...

6. "L'Attaque des Titans", saison 3 : juillet 2018

Eren Jäger, Mikasa Ackerman et Armin Arlelt passeront l'été à vos côtés. Les héros du manga d'Hajime Isayama, qui font vibrer les fans depuis 2009, s'apprêtent à continuer leur combat contre les titans.



Après une saison 2 riche en révélations (on n'en dira pas plus pour vous éviter les spoilers), Eren devra redoubler d'efforts pour échapper au roi et éviter la rébellion qui commence à grossir dans son bataillon.

7. "Marvel's Cloak and Dagger" : durant l'année 2018

Adaptée du comics du même nom, Cloak & Dagger (La Cape et l'Épée en VF) suit deux adolescents qui découvrent leurs pouvoirs, Tandy (l'Épée) et Tyrone (la Cape). Alors que Tyrone peut utiliser l'obscurité pour entourer ses ennemis, Tandy est capable de créer des poignards de lumière.



Si Marvel n'a pas encore annoncé de date précise de diffusion, la série est bien prévue pour cette année. L'occasion de découvrir un duo de super-héros complètement dépassé par ce qui lui arrive.