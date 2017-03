publié le 12/03/2017 à 16:55

Il faudra encore patienter trois mois pour découvrir devant le prochain Wonder Woman. Pour ménager l'attente de fans fébriles, Warner Bros divulgue çà et là des trailers survitaminés. Le 3e, publié samedi 11 mars sur YouTube, s'épanche sur la vie de Diana avant que celle-ci ne devienne Wonder Woman. La belle héroïne s'entraîne sans relâche sur l'île paradisiaque de Themyscira. Combats à mains nues, duels à l'épée, séances de tir à l'arc... L'Amazone parfait son art de la guerre avant que les choses sérieuses ne commencent.



Mais un pilote américain vient briser la tranquillité de la princesse lorsque son appareil s'écrase en mer, non loin de l'îlot. Il est porteur d'un message bien inquiétant : un conflit à grande échelle menace la paix sur Terre. Diana quitte aussitôt le paradis pour rejoindre l'enfer de Londres, où ses pouvoirs ne seront pas de trop pour sauver le monde. Rendez-vous le 7 juin pour découvrir l'issue de cet épique combat.