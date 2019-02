publié le 15/11/2018 à 09:10

Les fans de The Walking Dead ont fait leurs adieux à Rick et Maggie. L'emblématique cheffe de la Colline est en effet absente de l'épisode 6 de la saison 9. Un départ auquel les fans s'attendaient puisque Lauren Cohan avait annoncé qu'elle quitterait la saison en cours de diffusion, pour le tournage d'une autre série.



On ignore ce qui a pu se passer pour Maggie, pendant ces six années qui ont suivi la disparition de Rick. Michonne, Ezekiel et Carol refusent d'en parler, ce qui n'augure rien de bon... Dans tous les cas, la Colline a une nouvelle cheffe.

C'est Michonne qui en fait la révélation dans l'épisode 6, en déclarant au groupe de Magna : "Je vais vous escorter jusqu'à elle". Qui pourrait bien avoir pris la suite de Maggie ? En attendant d'en savoir plus dans l'épisode 7, diffusé le lundi 19 novembre 2018, RTL Super fait le tour des théories possibles.

Enid, l'amie loyale

Enid est incarnée par Katelyn Nacon Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Depuis la mort brutale de Glenn dans la saison 7, Enid a quitté Alexandria pour s'installer à la Colline et prendre de Maggie, alors enceinte d'Hershel. Adolescente dans la saison 9, elle aurait maintenant une vingtaine années et pourrait donc endosser le rôle de leader. Enid a d'ailleurs toujours été proche de Maggie et a déjà montré à quel point elle lui est loyale. La jeune femme pourrait donc avoir été désignée par Maggie avant son départ (ou sa mort) comme nouvelle cheffe de la communauté.

Tara, la guerrière

Tara est aussi absente de l'épisode 6 de "The Walking Dead" Crédit : AMC

Comme Enid et la communauté de la Colline, Tara est absente de l'épisode 6. Guerrière sans peur, la survivante pourrait très bien être à la tête de la Communauté. Plus violente qu'Enid, elle aurait pu très bien durcir les règles de la Colline. Ezekiel nous apprend en effet que l'alliance entre les communautés n'existe plus et que "la Colline n'est plus la même", depuis la disparition de Maggie. Est-ce parce qu'elle aurait été enlevée par d'anciens Sauveurs après la fin du Sanctuaire ? Le doute est permis.

Georgie, la supposée cheffe du Commonwealth

Georgie est apparue dans la saison 8 Crédit : AMC

Apparue dans l'épisode 12 de la saison 8, Georgie semble venir d'une communauté aisée et qui ne rencontre pas de problèmes majeurs. Selon une théorie populaire, elle serait à la tête du Commonwealth, véritable petite ville et civilisation avec une armée, des professionnels et de nombreuses infrastructures. Dans la saison 9, on apprend que Georgie envoie des lettres à Maggie, probablement pour lui proposer d'autres échanges, comme dans la saison précédente. Elle avait alors offert à Maggie un dossier avec des plans pour réaliser des infrastructures agricoles capables d'améliorer le développement de la Colline. Vraie générosité ou stratégie ? On ignore si Georgie est digne de confiance.

Tammy Rose, la battante

Tammy Rose a montré qu'elle était une battante Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Tammy Rose pourrait très bien être à la tête de la Colline. Après avoir perdu son fils Ken [dans l'épisode 1 de la saison 9], elle montre à quel point elle est une battante. Après l'enterrement de Ken et l'emprisonnement d'Earl, son mari, Tammy Rose ne va pas supplier Maggie de le laisser sortir. Non, elle tient tête à Jésus [épisode 2] et déclare qu'elle ne bougera pas d'où elle se trouve, tant que Maggie ne lui aura pas donné la possibilité d'aller voir Earl. Il a d'ailleurs repris son travail de forgeron puisque c'est avec lui qu'Henry va apprendre le métier. Ce qui veut dire qu'il est bien sorti de prison, même si on ignore encore la raison.