publié le 12/11/2018 à 18:25

Décidément, Angela Kang ne ménage pas les fans. Après la disparition de Rick et de Maggie, la showrunner de la saison 9 met en scène les Chuchoteurs. Aussi attendus que redoutés par les fans, ils préparent leur attaque contre nos personnages préférés. Attention, la suite contient des spoilers.





L'épisode 7 de la saison 9 promet des moments de stress intense. Rosita et Eugene, poursuivis par les Chuchoteurs se sont cachés dans une mare de boue. Dans le teaser, Rosita tente d'échapper aux "zombies". Mais quid d'Eugene ? Le teaser nous dévoile aussi le groupe de Magna, abandonné dans la forêt par Michonne et Siddiq, partis sauver Rosita et Eugene (on voit une fusée de détresse dans le ciel). À moins que tout ceci ne soit qu'un piège des Chuchoteurs ?

Enfin, Carol, Daryl et Henry vont aussi devoir se battre. Probablement contre un autre groupe de Chuchoteurs, qui préparent leur attaque. Dans tous les cas, il ne reste plus que deux épisodes avant la pause de la série, qui reprendra en 2019.