The Walking Dead 9x16 Extended Trailer Season 9 Episode 16 Promo/Preview HD "The Storm"

publié le 25/03/2019 à 11:32

"Winter is here". Si cette phrase est plutôt utilisée pour la série Game of Thrones, elle est maintenant parfaite pour décrire le dernier épisode de la saison 9 de The Walking Dead. Dans un teaser haletant, The Storm (épisode 16) donne quelques indices sur son intrigue. Attention, spoilers.



Plus rien ne sera comme avant dans The Walking Dead. L'épisode 15 est le plus choquant de la série, après les morts de Glenn et Abraham dans la saison 7. Cet épisode 15 se termine avec les têtes décapitées de Tara, Henry et d'autres personnages sur des piques, comme dans les comics. Les Chuchoteurs ont marqué leur territoire.

Mais, une tempête glacée s'abat sur le monde post-apocalyptique forçant Carol, Michonne, Daryl et leurs compagnons à traverser la frontière des Chuchoteurs. Entre le blizzard, le froid et la menace des Chuchoteurs, nos personnages devront redoubler de courage s'ils veulent une nouvelle fois s'en sortir. Les fans retiennent leur souffle en attendant ce final de la saison 9, disponible le lundi 1er avril 2019 sur AMC et OCS.