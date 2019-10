The Walking Dead Season 10 Episode 3 Trailer

publié le 15/10/2019 à 07:34

Les fans s'en doutaient : Alpha va se venger des Communautés qui ont traversé la frontière. Dans l'épisode 1, Michonne et ses compagnons ont dû se rendre du côté des Chuchoteurs, afin d'éteindre l'incendie provoqué par le crash du satellite. Ghosts nous dévoilera comment Alpha compte s'y prendre. Attention, la suite du texte contient des spoilers.

En quelques secondes, l'épisode 3 de The Walking Dead nous dévoile les grandes lignes de l'intrigue. Gamma, nouveau bras droit d'Alpha comme on le découvre dans l'épisode 2, explique à Daryl qu'Alpha les attendra près de la frontière des piques. "Je vous avais dit que si vous traversiez ma frontière, vous seriez punis, si vous avez de la chance", déclare l'implacable Alpha à Michonne, Daryl et Carol.

À Alexandria, la communauté des Highwaymen, découverts dans la saison 9. Souvenez-vous, les Maraudeurs viennent en aide au Royaume et perdent deux de leurs membres lors du massacre des Chuchoteurs. Ils veulent venger leurs morts, ce qui n'est pas de l'avis de Michonne. Les tensions sont vives et la situation ne devrait pas tarder à exploser. Rendez-vous dès le lundi 21 octobre 2019 pour en savoir plus.