publié le 21/10/2019 à 15:21

La saison 10 de The Walking Dead va gagner en intensité. Après trois épisodes à Alexandria, direction la Colline pour Silence the Whisperers, diffusé le lundi 28 octobre 2019 sur OCS. Attention, la suite du texte contient des spoilers.

Après Ghosts, où les fantômes du passé rongent Carol et Siddiq, Silence the Whisperers nous plonge au cœur de l'action. Ce teaser oppressant de l'épisode 4, nous montre Lydia malmenée par les habitants d'Alexandria. Le "slogan" Silence The Whisperers fait son apparition sur une porte d'une des maisons. La peur et la paranoïa rongent alors les rues et Daryl essaye de soutenir Lydia, qui refuse de faire semblant que tout va bien. Et se prépare à la riposte.

Du côté de la Colline, c'est pire. Les Chuchoteurs, ou de simples zombies, attaquent l'ancien chef-lieu de Maggie. Yumiko, Connie et leurs compagnons repoussent leurs assaillants. Mais, la bataille devrait tourner au vinaigre : dans les quelques images que l'on voit, les protagonistes sont épuisés et les visages couverts de sang.