publié le 10/10/2019 à 07:32

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé Lines We Cross (saison 10, épisode 1), n'allez pas plus loin, puisque la suite du texte est remplie de spoilers.

Une Carol vengeresse est prête pour la bataille dans The Walking Dead. Après la mort d'Henry, la survivante a décidé de couper les ponts littéralement avec son passé en devenant pêcheuse pour l'Oceanside. Mais, son retour sur la terre après des mois de mer et le face-à-face final de l'épisode 1 avec Alpha devraient changer la donner.



"C'était une scène intense à filmer, mais nous l'avons réalisé séparément. J'imaginais qu'elle [Alpha] me dévisageait et que je lui rendais son regard", explique Melissa McBride dans l'émission Talking Dead. C'est la première fois que les deux ennemies se revoient depuis l'épisode des piques, un traumatisme qu'on ne peut imaginer pour Carol, qui a perdu ses quatre enfants.

Une confrontation à venir ?

"Carol veut se venger. C'est déjà assez difficile de survivre dans un monde où tout est contre vous (...) Je pense qu'il devrait y avoir une confrontation [entre Alpha et Carol]", expliquait d'ailleurs l'actrice il y a quelques mois. Mais, la survivante devra être prudente : si elle échoue, Alpha pourrait se venger contre ses proches, exactement comme dans l'épisode des piques.

Et même si Carol pense le contraire, elle a encore beaucoup à perdre avec Daryl, Ezekiel, Michonne, Judith et Lydia. A moins que justement dans cette saison 10, on (re)découvre une Carol des premiers épisodes, animée par une colère telle, qu'elle serait prête à foncer dans le temps, peu importe les conséquences.