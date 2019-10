Et non, il ne s'agit pas des passagers de l'avion de "Lost"

Huck et Félix sont les plus âgés de cette nouvelle bande de héros et héroïnes

publié le 04/10/2019 à 10:47

L'univers de The Walking Dead se poursuit sur le petit écran. Après Fear The Walking Dead, la série d'AMC se dote d'un nouveau spin-off, porté par un groupe d'ados en pleine apocalypse.

Si le titre officiel n'a pas encore été dévoilé, de premières photos, via le média américain Deadline, ont été publiées. Des images convaincantes, probablement pour attiser la curiosité des fans, avant le panel The Walking Dead du New York Comic Con, le samedi 5 octobre 2019 (16h30-18h30). Alexa Mansour (Unfriended : Dark Web), Nicolas Cantu (Le Monde incroyable de Gumball), Hal Cumpston (Bilched), Aliyah Royale (The Red Line) et Annet Mahendru (The Americans) sont les héros et les héroïnes de cette troisième série.

Ils et elles sont "la première génération de l’apocalypse, telle que nous la connaissons". Le show sera d'ailleurs porté par deux héroïnes, probablement Hope (Alexa Mansour) et Iris (Aliyah Royale). On devrait en savoir plus le 5 octobre 2019, si la chaîne américaine AMC diffuse une bande-annonce, après un premier teaser pendant l'été 2019.