Daryl et Carol prêts à poursuivre "The Walking Dead"

publié le 23/01/2020 à 20:30

The Walking Dead est bientôt de retour. Comme chaque année, la série se met en pause pendant quelques mois durant l'hiver. Deux mois après la diffusion de l'épisode 8 de la saison 10, les chaînes AMC et OCS ont dévoilé la date de retour de Michonne, Daryl et leurs compagnons.

L'épisode 9 de la saison 10, dont le titre n'a pas encore été dévoilé sera diffusé le 24 février 2020 sur OCS. La suite de la saison 10 se poursuivra chaque lundi : 2 mars 2020, 9 mars 2020, 16 mars 2020 puis le 23 mars 2020.

L'occasion pour les fans de découvrir quand et comment Michonne fera ses adieux à la série, après 7 ans de courage, d'amour et de combats dans le monde post-apocalyptique adapté des comics de Robert Kirkman. Si AMC avait dévoilé assez rapidement l'épisode de la saison 9 dans lequel Rick Grimes ferait ses adieux, le mystère reste entier pour la survivante. Le teaser de l'épisode 9 annonce pour le moment une suite de saison 10 sanglante et brutale, à l'image d'Alpha, la cheffe des Chuchoteurs.

#ShowebSeries D'autres nouvelles saisons à ne pas manquer sur OCS :#TheWalkingDead S10 2ème partie - 24/02/2020#SearchParty S3 - en 2020#Power S6 (2ème partie) - actuellement en diffusion#FutureMan S3 - en 2020 pic.twitter.com/GtZp1xXuhh — OCS (@OCSTV) January 21, 2020