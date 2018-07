publié le 26/02/2018 à 08:43

Préparez-vos mouchoirs. Après deux mois de coupure hivernale, la saison 8 de The Walking Dead est de retour. Intitulé Honor (Honneur), cet épisode 9 se déroule juste après l'attaque d'Alexandria, la communauté de Rick par les Sauveurs. Nos héros et héroïnes doivent se préparer à l'une des épreuves les plus difficiles : Carl est condamné, après avoir été mordu par un zombie dans l'épisode 6. Annoncé comme l'épisode tire-larmes à grands renforts de trailers frénétiques, il ne devrait pas laisser les fans indifférent(e)s. Attention, la suite contient des spoilers.



Honor démarre par une nouvelle ellipse où on retrouve Rick à la barbe longue. Une sorte de vision du futur, où la guerre entre les Communautés et les Sauveurs a pris fin. Mais, la Mort est bien présente lorsqu'on se retrouve dans les égouts d'Alexandria. Du côté du Royaume, Ezekiel est fait prisonnier par Gavin, l'un des lieutenants de Negan.



Si cet épisode 9 n'a pas vraiment de surprises, il a de quoi émouvoir pendant les séquences où Carl, tente de rassurer ses proches avant son départ. Un retour de saison qui ne nous donne pas les grandes lignes pour la suite, bien qu'on imagine que la bataille est loin d'être finie.



Les adieux déchirants de Carl

Dans les égouts d'Alexandria, Carl se laisse peu à peu terrasser par le virus des zombies. Une séquence nous le montre après sa terrible morsure, en train de préparer des lettres d'adieux à ses proches. Le jeune homme se sait condamné depuis de nombreux épisodes, mais il a réussi à garder le secret. Face à la tristesse de Michonne et son père Rick, il essaye de leur transmettre un message d'humanisme et d'amour. Des moments qui rappelleront les propos de Lori, la mère de Carl et Judith, disparue dans la saison 3.

Ainsi, Carl demande à Michonne, d'être forte pour Rick et Judith. Et surtout, de ne pas se laisser ronger par la colère. "Tu es ma meilleure amie", lui souffle le jeune homme. La survivante au sabre, incarné par Danai Gurira, qui cartonne pour Black Panther au cinéma, ne retient pas ses larmes. C'est l'un des rares moments où elle montre son émotion.



Viennent aussi les adieux de Carl à sa petite sœur Judith. Il lui offre son chapeau de cow-boy qui appartenait autrefois à Rick. "J'avais toujours l'impression que papa était avec moi", commence Carl face à la petite fille qui reste de marbre. "Avant de mourir, maman m'a dit que je pourrai rendre ce monde meilleur. J'ai échoué, mais tu y arriveras", poursuit-il.



On sait enfin ce que veut dire la séquence de Rick du futur

Le showrunner avait quelque peu perdu les fans au début de la saison 8, avec des ellipses temporelles. L'une d'elles montre un Rick à la barbe longue et grise dans une Alexandria idyllique. Les habitant(e)s vivent en paix, cultivent leurs terres et Rick, qui boite comme dans les comics après son combat final contre Negan, prépare une fête. Rêve ou réalité ? On a enfin la réponse : c'est un rêve de Carl, comme il le révèle à son père. Le jeune homme souhaite de tout cœur que son père réalise ce rêve de paix où Sauveurs et Communautés vivent en harmonie. Ainsi, Negan a laissé tomber sa batte Lucille pour s'occuper du potager de la ville.



Si Rick promet à son fils qu'il fera en sorte que ce rêve arrive, on ne sait pas encore si une paix est possible entre Communautés et Sauveurs. Comment pourrait-il convaincre Negan d'arrêter les combats ? Et comment réconcilier les différents groupes de survivants après de nombreux épisodes où les combats ont fait des dégâts entre les deux camps ? La tension est palpable et il faudra attendre la suite de la saison 8 pour le découvrir.



Plus rien n'arrête Morgan

Morgan est redevenu un vengeur solitaire. Après avoir jeté les armes, il décide de redevenir un tueur après la mort Benjamin dans la saison 7, qu'il considérait comme un fils. Dans cet épisode 9, il fait équipe avec Carol pour sauver Ezekiel, prisonnier des Sauveurs. Armé de son bâton, Morgan tue un par un ses ennemis, alors que Carol préconisait de les éviter. Personne ne peut arrêter sa soif de sang, pas même Ezekiel qui a réussi à redevenir le leader qu'il était avant la mort de sa tigresse Shiva dans l'épisode 4.



Sauf que Morgan ne peut s'empêcher de tuer Gavin. C'est finalement le tout jeune Henry qui transperce la gorge du Sauveur, devant les yeux horrifiés de Carol, qui lui appris à combattre. Plus rien ne sera comme avant pour le petit garçon, tout comme Morgan qui ne peut plus vivre sans envie de meurtres. Il pourrait ainsi décider de quitter le Royaume dans les prochains épisodes et rejoindre les personnages de Fear The Walking Dead, le spin-off de la série The Walking Dead...