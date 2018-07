publié le 20/07/2018 à 22:37

Les morts-vivants de The Walking Dead seront bientôt de retour. La chaîne américaine vient de dévoiler le premier trailer de la saison 9 de sa série emblématique pendant le Comic Con de San Diego en Californie.Beaucoup d'informations sont glissées dans cette vidéo de plus de 5 minutes qui s'achève avec la date de retour de la série : le 7 octobre 2018.



Cette bande-annonce, c'est pour les fans l'occasion de retrouver leurs héros et héroïnes préféré(e)s, trois mois après le final presque surprenant de la saison 8. On retrouve Rick, Michonne, Daryl et Negan. Dans un monde beaucoup plus paisible, le groupe de base connait de vives tensions et pourrait bien se fissurer.

Prévue pour l'automne prochain, la saison 9 de The Walking Dead promet d'ores et déjà de briser le cœur du public puisque Rick Grimes (Andrew Lincoln) y fera ses adieux en cours de diffusion. Moins d'un an après la disparition de son fils Carl (Chandler Riggs), cela risque de faire un peu trop à supporter pour les fans qui ont lancé une pétition pour demander le maintien d'Andrew Lincoln.