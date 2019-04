Star Wars Celebration 2019 : l'événement mondial sur la saga intergalactique

publié le 12/04/2019 à 13:27

Direction les États-Unis, à Chicago pour la Star Wars Celebration 2019. Soit le plus grand événement mondial consacré à l’univers de la saga intergalactique. L'événement est organisé tous les deux ans par les fans et permet, depuis que Disney a racheté la marque, de découvrir en avant-première les images des nouveaux épisodes comme la projection de la première bande-annonce du neuvième épisode de Star Wars dont le titre sera bientôt révélé.



Ce rendez-vous 2019 est très important car à 18 heures en France (11 heures du matin outre-Atlantique), nous allons en savoir plus sur l’épisode 9. Toute l’équipe sera présente, face aux fans et à quelques dizaines de journalistes pour un tout premier trailer du film, lequel refermera en décembre prochain plus de 40 années d’épopée initiée par George Lucas en 1977, avant le lancement d’une quatrième trilogie.

Et dans cette convention, on croise les fans de la première heure, ceux qui ont vraiment Star Wars dans la peau. Parfois au sens littérale : certains se font tatouer des pieds à la tête personnages, scènes ou encore décors de la saga. On croise également des concours des sosies des héros. Il y a le traditionnel défilé des stormtroopers la 501e section.

Vous pouvez acheter tout ce qui se rapporte à l'univers des jedi : du véritable sabre laser ayant servi aux tournages, au barbecue en forme d’Étoile de la Mort, en passant par des tee-shirts exclusifs, des valises R2D2, des affiches originales et même faire la queue pour obtenir l’autographe, (payant), des vedettes des films.