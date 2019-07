publié le 15/07/2019 à 20:10

Comment va se finir Star Wars 9 ? La question brûle les lèvres des fans, qui devront patienter jusqu'au 18 décembre 2019 avant de le découvrir. Cependant, Daisy Ridley, l'interprète de Rey dans les épisodes 7,8 et 9 s'est quelque peu confiée sur le sujet.

Dans une interview pour People TV, Daisy Ridley a ainsi expliqué : "Je pense que les fans seront très satisfaits [sur la fin du film]. Tout ce que nous avons fait nous a semblé vraiment bon, sur le moment". Sans en dire plus sur le sujet, l'actrice s'est aussi confiée sur le tournage de The Rise of Skywalker et plus particulièrement de sa dernière scène dans le costume de Rey : "C'était très intense (...) Je ne me souviens pas de ce que j'ai pu dire. J'ai serré de nombreuses personnes dans mes bras, je suis montée dans la voiture en regardant au-dehors comme si j'étais dans un clip, des larmes coulant sur mes joues".

Mais alors, reverra-t-on Rey dans la prochaine saga, réalisée par Rian Johnson ? Daisy Ridley laisse la porte ouverte. "Ce n'est pas sûr (...) Enfin, si l'univers a besoin de Rey, l'univers à besoin de Rey ! Mais pour le moment, je ne pourrais pas dire." Coup de communication pour préparer la sortie de l'épisode 9 ou moment de sincérité ? Nous le découvrirons dans les salles françaises le 18 décembre 2019.