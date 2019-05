publié le 04/05/2019 à 14:10

Certains fans de Star Wars ont encore du mal à y croire. Le 13 avril 2019, lors de la diffusion de la bande-annonce de Star Wars 9 à la Star Wars Celebration, le rire de Palpatine retentit à la fin de la vidéo. Puis, l'acteur Ian McDiarmid fait son entrée sur scène, laissant peu de place au doute : l'Empereur sera de retour dans L'Ascension de Skywalker.



Un retour surprise et surtout d'entre les morts, puisque L'Empereur est jeté dans le vide de l'espace par son disciple Dark Vador dans Le Retour du Jedi (épisode 6). L'Empereur a-t-il dérivé pendant tout ce temps (plus de deux décennies) dans l'espace jusqu'à son retour dans Star Wars 9 ? A-t-il réussi à trouver l'immortalité grâce à la Force, comme Dark Plagueis ?

Pour le moment, les cerveaux des fans turbinent à plein régime pour trouver comment Palpatine fera une apparition dans L'Ascension de Skywalker.

Avec un hologramme ?

L'une des hypothèses la plus probable serait une apparition via un hologramme. Dans la bande-annonce de Star Wars 9, Rey se trouve face à l'épave de L'Étoile de la Mort (épisode 4). Elle pourrait explorer l'ancienne arme de l'Empire et trouver un message holographique laissé par Palpatine. Un message enregistré avant sa mort, comme l'affirmait l'émission The Weekly Planet Podcast, en novembre 2018.



D'ailleurs, selon le Wikipédia Star Wars, Palpatine aurait effectivement enregistré un message où il explique le plan à suivre pour détruire l'Empire, s'il venait à mourir brutalement. Par cet hologramme, Palpatine serait ainsi présent dans l'épisode qui conclut la saga Skywalker, mais sans voler la vedette à Rey, Poe Dameron, Finn et Kylo Ren, la nouvelle génération Star Wars.

On peut aussi penser que Kylo Ren sera présent dans la scène de l'Étoile de la Mort, et qu'il découvrirait le message de l'Empereur en même temps que Rey. Il pourrait alors décider de suivre complètement les traces de l'ancien mentor de son grand-père ou au contraire de "tuer le passé" pour soit, embrasser complètement le Côté Obscur, ou revenir dans la Lumière.

Sous la forme d'un Force-ghost ?

C'est aussi une hypothèse possible. D'abord, parce que "Personne ne disparaît vraiment" comme l'explique Luke à Leia dans Les Derniers Jedi, en lui tendant le porte-clef de Han Solo. Ensuite parce que dans l'épisode 8 on découvre combien la Force est plus puissante que jamais. La Force pourrait donc très bien encore nous surprendre dans l'épisode 9, et permettre à Palpatine d'apparaître devant Kylo Ren.

L'Empereur pourrait essayer de le faire basculer complètement du Côté Obscur, comme il avait réussi à le faire dans La Revanche des Sith (épisode 3) sur l'impétueux Anakin Skywalker. Mais, grâce à Luke on sait que Dark Vador connaît la rédemption dans l'épisode 6. Kylo pourra-t-il lui aussi revenir dans la Lumière, grâce à Luke ou à Rey ? Là encore, on ne peut que spéculer et patienter.