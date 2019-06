publié le 02/06/2019 à 07:05

Qui sont les parents de Rey ? Bien que Kylo Ren révèle à la jeune femme dans Star Wars 8 qu'elle est la fille de deux ivrognes de Jakku, nombreux et nombreuses sont les fans à penser qu'il ne lui a pas dit la vérité. Sans parler de Rian Johnson (Star Wars 8) qui déclarait il y a un an qu'il laissait la porte ouverte à J.J. Abrams pour Star Wars 9 sur ce sujet.



Alors que les fans patientent pour en savoir plus sur Star Wars 9, certains, sur le forum Reddit, pensent avoir découvert dans le premier trailer comment L'Ascension de Skywalker en dira plus sur les parents de Rey. Ce serait un indice qui ferait écho à la vision de l'héroïne lorsqu'elle touche le sabre laser de Luke dans Le Réveil de la Force.



Vous ne voyez pas le lien ? RTL Super vous en dit plus. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Le vaisseau des parents de Rey dans "Star Wars 9" ?

Comme vous pouvez le voir dans les deux images ci-dessous, il s'agirait du même vaisseau. On l'a vu une première fois dans la vision de Rey de Star Wars 7 sur Jakku. Ses parents viennent de l'abandonner et elle regarde, impuissante, le vaisseau qui l'emmène loin de la planète désertique. Le vaisseau réapparaîtrait dans la bande-annonce de Star Wars 9, devant une planète inconnue. Si on compare les lumières bleues des propulseurs des deux vaisseaux, il y a effectivement ressemblance ! Se pourrait-il que J.J. Abrams révèle la vérité sur les parents de Rey dans une autre scène flashback ou Rey va-t-elle les revoir sur cette nouvelle planète ? Le mystère reste bien évidemment entier.

A droite le vaisseau vue dans "Star Wars 9", à gauche le vaisseau qui emmène les parents de Rey dans "Star Wars 7" Crédit : capture d'écran YouTube / Lucasfilm

J.J. Abrams donne une piste aux fans

Pour autant, le réalisateur de Star Wars 9 répond à ABC News, qui lui demande si nous découvrirons l'identité des parents de Rey dans le film : "Je dirai que nous savions, en réalisant ce film, que ce devait être une conclusion satisfaisante. Et nous savions bien que c'était l'un des thèmes qui existaient déjà. Je ne veux pas dire qu'on a effacé ce qui s'est passé dans l'Épisode 8, nous lui avons fait honneur. Mais, je dirai que l'histoire [des parents de Rey] est plus riche que ce que vous avez vu [dans Star Wars 8]".



Reste maintenant à savoir si le réalisateur entend par là qu'il a changé l'identité des parents de l'héroïne ou s'il révèle pourquoi ils ont abandonné leur fille sur Jakku. Et la réponse ne sera révélée que le 18 décembre 2019, lors de la sortie de L'Ascension de Skywalker.