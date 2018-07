WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / Steve Wilkie/ & (c) DC Comic

publié le 21/07/2018 à 21:26

Avec un son costume rouge et or, Shazam s'apprête à secouer l'univers DC au cinéma en 2019. À l'occasion du Comic Con San Diego, DC Comics et Warner Bros ont dévoilé la première bande-annonce intense de Shazam ! samedi 21 juillet.





Et contrairement à ce que vous pourriez penser, les pouvoirs de Shazam (Zachary Levi) ne lui permettent pas de reconnaître n'importe quelle musique, mais d'être un super-héros quasi-indestructible. Ses 6 aptitudes exceptionnelles lui viennent en réalité des grandes figures de l'Antiquité : Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille, Mercure.

C'est la première fois que Shazam fera son apparition au cinéma. Réalisé par David F. Sandberg (Annabelle 2 : La création du mal), le film dévoilera les origines de ce personnage né dans les comics en 1940. Et comme le révèle une photo d'Entertainment Weekly, le film se déroulera dans la continuité des événements de Batman V Superman et Justice League... Rendez-vous dans les salles en avril 2019.