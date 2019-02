"Shazam" : qui sont les Sept Péchés Capitaux, les grands méchants du film ?

publié le 14/02/2019 à 06:29

Shazam (Zachary Levi) aura du pain sur la planche. En plus d’affronter le docteur Sivana (Mark Strong), un savant fou, il devra aussi se frotter aux Sept Péchés Capitaux. Le média américain Screen Rant a en effet confirmé que les sept démons de l’écurie de DC Comics sont au casting du film, attendu le 3 avril 2019.



Comme leur nom l’indique, ils sont la personnification des 7 péchés capitaux du Christianisme : l’Envie, la Luxure, l’Orgueil, l’Avarice, la Paresse, la Colère et la Gourmandise. Ils apparaissent dans les comics en 1940. Le Sorcier (Djimon Hounsou dans le film) parvient à les capturer. Ils les enferment dans 7 statues, aux allures de dessin animé, qu’ils placent dans le Rocher de l’Éternité.

Vous vous en douter, ils parviennent à s’échapper quelques fois et à semer le chaos dans la vie des personnages de DC Comics, dont Shazam. En attendant de probablement les découvrir dans la seconde bande-annonce de Shazam, RTL Super vous entraîne dans l’univers de ces démons, qui feront leur première apparition à l’écran.

Ils peuvent contrôler les hommes et les super-héros

Ces 7 démons peuvent très bien prendre possession du corps des humains et des super-héros. Ils leur insufflent alors l’Envie, la Gourmandise ou la Colère. Ils ont chacun des pouvoirs spécifiques, propres à leurs noms.



L’Orgueil est d’ailleurs le Péché le plus dangereux et le plus puissant. Si vous êtes possédé par lui, vous n’avez plus aucune limite. L’Envie vous pousse à priver quelqu’un de quelque chose qu’il aime et vous rend jaloux du désir de celles et ceux qui nous entourent.



L’Avarice est un mélange d’ambition et de désir insatiables tandis que la Paresse vous plonge dans une apathie totale. Viennent ensuite la Gourmandise, qui représente la surconsommation de tout jusqu’au gaspillage, et la Luxure qui n’est autre que des désirs sexuels excessifs.

Qui va les libérer dans le film ?

Dans les comics, les 7 Péchés Capitaux sont délivrés une fois par Black Adam, qui est l’un des plus grands ennemis de Shazam. Mais Screen Rant rappelle que le super-vilain ne sera pas au casting. Il est donc probable que le docteur Sivana arrive à briser le Rocher de l’Éternité et permettre aux démons d’envahir notre monde.