publié le 14/08/2017 à 07:25

Rarement un épisode de la saison 7 de Game of Thrones n'avait été aussi important. Depuis le début de ces nouveaux épisodes, l'échiquier de Westeros se met en place. La guerre entre Daenerys et Cersei fait rage, mais Jon Snow continue son combat pour trouver des alliés et les convaincre de s'unir contre le Roi de la Nuit. Le leader des Marcheurs Blancs, ces zombies de glace qui s'apprêtent à attaquer nos héros, comme on l'attend depuis la saison 6. Avec Eastwatch, les fans jubileront de Dragonstone à Port-Réal.



L'armée des Morts est en marche et le temps presse. Jon Snow l'a compris depuis bien longtemps et tente depuis l’épisode 2 de convaincre Daenerys de l'aider. Mais, la Mère des Dragons a sa propre bataille à mener : venger sa famille et monter sur le Trône de Fer. Il est occupé par Cersei, implacable depuis la fin de la saison 6 où elle a réduit ses ennemis (les Tyrell et le Grand Moineau) en cendres avec le feu grégeois et perdu son dernier fils Tommen.

Avec Eastwatch, l'épisode 5 de la saison 7 qui touche à sa fin dans deux semaines, les scénaristes David Benioff et D.B Weiss augmentent la pression, font bondir le cœur des fans et laissent entrevoir l'apocalypse de glace qui se prépare. Attention, spoilers après le GIF.



Jaime Lannister est vivant

Le suspense aura été de courte durée sur le destin de Jaime Lannister. Après l'attaque enflammée de Daenerys près de Haut-Jardin (ancien domaine des Tyrell), le frère jumeau de Cersei a tenté d'assassiner la Mère des Dragons. Il est sauvé in extremis par Bronn et sombre dans le lac, emporté dans les profondeurs par le poids de son armure. Eastwatch démarre avec son sauvetage, par Bronn, une nouvelle fois. Au lieu de remercier l'ancien compagnon de Tryion Lannister, Jaime lui fait remarquer qu'il aurait pu le tuer. Le mercenaire rit aux éclats et gade son sang-froid : "Tant que je ne suis pas payé, un dragon ne peut pas vous tuer". Bronn attend en effet sa récompense pour services rendus aux Lannister : un château.



Jaime réalise qu'il est impossible de gagner la guerre contre Daenerys et ses trois dragons. La jeune femme se tient ensuite majestueuse face aux soldats survivants de son attaque. Juste avant, Tyrion a marché sur les cendres des hommes avec un regard brisé. Comme si la réalité de la guerre le rattrapait. Daenerys, majestueuse et protégée par Drogon déclare aux soldats qu'ils survivront seulement s'ils s'agenouillent devant elles et qu'elle est ici pour protéger les peuples et non brûler des villes et décimer des familles, comme Cercei a pu leur raconter.



Une bonne partie des survivants s’exécute, mais Randyll Tarly, le père de Sam refuse. Tyrion essaye de le sauver, d'éviter à Daenerys d'agir comme son père le Roi Fou : brûler vivant ses ennemis. Khaleesi n'a qu'une parole, et sa Main a beau proposer le Mur ou l'emprisonnement, elle ne cille pas. Même pas quand Dickon Tarly décide de rejoindre son père, refusant lui aussi de se soumettre à "une envahisseuse étrangère". Les deux hommes meurent brûler devant le visage sans expression de Daenerys, qui semble dévorée par l'héritage de son père. Le reste des soldats se soumettent après la perte de leur chef.



Cersei est prête à tout pour résister

Direction ensuite Port-Réal où Cersei retrouve son frère. On pouvait s'attendre à des retrouvailles brûlantes, mais la Reine veut d'abord savoir quelles sont les pertes. Jaime, bouleversé lui fait état de la situation et essaye de convaincre sa sœur que la guerre est perdue, qu'importe les mercenaires qu'elle paye. Cersei est prête à tout et surtout pas à s'avouer vaincue. Jaime tente de la raisonner, lui annonce qu'Olenna a tué leur fils Joffrey comme elle lui a confié avant de mourir, mais Cersei n'y croit pas et refuse d'absoudre Tyrion qu'elle tient pour responsable.



La Reine ne veut pas s'avouer vaincue et est prête à tout pour résister. Comme vu dans les précédents épisodes, elle est de plus en plus redoutable et n'a pas peur de sacrifier des vies pour le Trône de Fer et sa famille. Elle met fin à l'entretien en déclarant qu'elle préfère combattre, ce que devrait choisir un soldat aussi. Autrement dit ce que Jaime devrait exécuter, plutôt que de la dissuader.



Jon Snow, Drogon et le retour d'un vieil ami de Daenerys

Daenerys s'entretient avec Jon Snow à Dragonstone Crédit : Helen Sloan / HBO

À Dragonstone, Jon Snow attend le retour de Daenerys. Elle arrive sur Drogon, plus majestueux que jamais. Que peut-il se passer ? Avec les révélations sur les origines de Jon Snow, qui est en réalité un Targaryen, fils de Lyanna Stark et Rhaegar, soit le neveu de Daenerys, les fans s'attendaient à ce moment. Dracarys sent Jon et se laisse approcher. Le Roi du Nord, sous les yeux médusés de la Mère des Dragons arrive à toucher le dragon, dont les yeux deviennent moins agressifs à son contact... Un moment fort, dont pour le moment seuls les fans connaissent l'importance. Les deux personnages continuent de s'apprivoiser et Daenerys est de plus en conquise par ce Roi du Nord, sans lui montrer. Mention spéciale pour le regard noir qu'elle lui lance lorsqu'il confie que "magnifique" n'est pas l'adjectif qu'il emploierait pour décrire les dragons.



Danerys le questionne alors sur le poignard qu'il a reçu en plein coeur (à la fin de la saison 5). Elle ne croit pas à "une fgure de style" de Sir Davos, mais la scène est interrompue par le retour de Jorah Mormont. Il a honoré sa promesse : il a trouvé un remède à la maladie de Grisécaille, grâce à Sam Tarly. Daenerys ne cache pas son émotion et l'enlace tendrement. Elle le pardonne entièrement (il l'avait trahi en organisant son assassinat dans la saison 1) en acceptant son retour à son service. Jon Snow a l'air plutôt méfiant, mais confie à Jorah, qu'il a combattu avec son père au Mur.



Bran voit le Roi de la Nuit

Lors de sa vision, Bran Stark voit l'Armée des Morts avancer grâce à ses pouvoirs de "change-peau". Il prend possession de l'esprit des corbeaux, mais son pouvoir s'arrête au moment où le Roi de la Nuit les regarde. Les deux personnages sont toujours liés, depuis que Bran s'est fait attraper le bras par ce dernier dans sa vision de la saison 6. Il envoie alors un message à son frère et à la Citadelle des Mestres, où se trouvent aussi Sam Tarly. Le message est clair, les hommes du royaume doivent rejoindre le Mur et combattre les zombies des glaces. Devant la réaction des savants qui refusent de croire les paroles "d'un infirme", mais les encouragements de l'Archmaster Ebrose, Sam essaye de leur fait entendre raison.



Et on sait que le destin de Westeros peut se jouer dans cette salle, car les Mestre étant les hommes les plus respectés par leur sagesse, un mot de leur part servirait à convaincre les familles. Mais, ils refusent d'y croire "un infirme" et l'Archmaster pense plutôt qu'il pourrait s"agir d'une technique de Daenerys pour attaquer le sud et renvoie un message à Winterfell en demandant des précisions sur ces zombies.



Un plan pour convaincre Cersei et des tensions à Winterfell

À Dragonstone, Varys et Tyrion Lannister s'inquiètent du comportement de Daenerys. Varys confie qu'il essayait de se dédouaner de la folie du père, lorsqu'il brûlait les traîtres qu'il lui apportait. Mais au final, il était aussi coupable comme Tyrion l'est après la bataille à Fort-Levant.



On voit ensuite Jon Snow qui lit la missive envoyée par son frère. Il apprend ainsi que Bran et Arya sont de retour vivants à Winterfell. Il presse Daenerys de prendre une décision dans la guerre qui s'annonce. C'est Tyrion qui propose alors que Cersei devrait avoir une preuve de l'existence des Marcheurs Blancs pour les rallier. Daenerys est "éblouie" par le courage de Jon et sa capacité à rassembler des hommes qui n'avaient rien en commun. La stratégie est trouvée : il faut retourner derrière le Mur pour capture un zombie des glaces. Jorah se porte volontaire, suivit par Jon devant l'inquiétude de Davos.



Les retrouvailles heureuses entre Arya et Sansa Stark auront été de courtes durées. Dans leur enfance, les deux filles s'opposaient sur tout : Sansa rêvait d'être une lady et Arya qui voulait apprendre à se battre comme ses frères. La scène s'ouvre dans la salle de Winterfell où la révolte des seigneurs grondent. Ils ne supportent pas le départ de ce dernier pour le Sud. Sansa ne le défend pas, mais explique que c'était à volonté et qu'ils devaient la respecter. Arya, qui a tout entendu, lui reproche de ne pas avoir défendu son frère, ni de couper la tête à leurs opposants. Sansa, avec toute l'aura de femme forte qu'elle possède explique à sa soeur qu'offenser les seigneurs les mettraient en position de faiblesse. La séparation entre les deux héroïnes est très forte.



Le retour tant attendu de Gendry

Tyrion Lannister doit alors voir Jaime à Port-Réal pour qu'il propose l'armistice à Cersei pour se battre contre les Marcheurs Blancs. L'entrevue se déroule dans les profondeurs du château où repose les squelettes des dragons Targaryen. Ce sont des retrouvailles pleine de tension, Jaime lui en veut d'avoir tué leur père mais est prêt à flancher devant le discours de Tyrion : "Il voulait me tuer alors qu'il savait que j'étais innocent". Tyrion parvient à convaincre son frère qui part en parler à Cersei. Elle refuse catégoriquement tout ce qu'il peut proposer et montre une nouvelle fois tout ce qu'elle peut faire pour venger sa famille et garder le pouvoir. Elle révèle ensuite à Jaime qu'elle est enceinte et qu'elle annoncera qu'il est le père.



Gendry est prêt à rejoindre l'aventure Crédit : capture d'écran OCS

De son côté, Sir Davos part chercher Gendry à Culpucier où il est forgeron. Le jeune homme n'a pas quitté la capitale et a bien changé depuis toutes ses années. Il suit Sir Davos pour retrouver Jon à Dragonstone. Sir Davos l'oblige à cacher sa véritable identité : il est le bâtard de Robert Baratheon, mais le jeune homme s'en moque. Jon et Gendry vont alors devenir alliés, comme l'étaient dans le passé leurs pères.



Sam de son côté décide d"abandonner la Citadelle. Aveuglé par sa déception, il ne fait pas attention lorsque Gilly lui lit un extrait de mariage entre Rhaegar Targaryen et une mystérieuse femme (Lyanna Stark vraisemblablement), après avoir répudié sa première épouse. C'est le papier qui prouve que Jon est bien un Targaryen, mais Sam n'y prête guère attention. Il se rue dans la bibliothèque, prend tous les ouvrages nécessaires et quitte la ville avec Gilly et son fils.



Une première alliance à Eastwatch

À Winterfell, Peter Baelish profite des tensions entre les deux soeurs. Il a fait cherché par le mestre une archive du domaine dont il n'existe plus aucune copie. Arya le suit pour découvrir ce papier : c'était un message de Sansa à Robb pour lui demander de se rallier à Joffrey, alors que leur père avait été assassiné. Mais, on se doute bien que ce n'est pas le vrai message.



L'épisode se termine près du Mur, où Tormund surveille les lieux. Jon Snow, accompagnés de Jorah et Gendry lui expliquent alors le plan : retour au-delà du Mur, capturer un Marcheur Blanc pour le montrer à Cersei et Daenerys. Les héros sont alors prêts à s'allier. Et Le Limier, accompagnés de Thoros de Myr et et Béric sont en emprisonnés, après avoir été arrêté proches du Mur. Si Gendry n'a pas confiance en Thoros et Béric qui l'ont vendu à Mélisanre il y a plusieurs saisons, Jorah et Tormund ont aussi quelques hostilités. Mais Jon leur déclare qu'ils sont tous du même côté, car ils sont en vie (comparés aux Marcheurs Blancs). Cette première équipe que tout oppose mais qui arrive à s'unir pour sauver le royaume part donc retrouver le Roi de la Nuit, dans un blizzard aveuglant.