publié le 29/08/2018 à 10:00

La saison 9 de The Walking Dead agrandit son casting. Le très renseigné The Hollywood Reporter rapporte que Ryan Hurst (Sons of Anarchy, Outsiders) vient de rejoindre la série infestée de zombies. Et loin de faire durer le suspense, le média américain révèle quel sera le rôle de l'acteur. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur l'intrigue de la saison 9.



Ryan Hurst se glissera dans la peau de Beta, personnage bien connu des lecteurs et des lectrices de comics de The Walking Dead, en avance sur la série. Après Negan (Jeffrey Dean Morgan), emprisonné depuis la fin de la saison 8, The Walking Dead vient donc de recruter l'un de ses plus grands méchants pour la rentrée.

Mais qui est donc plus précisément Beta ? Apparu dans le volume 26 : Calls to Arms en 2016, il est très lié aux Chuchoteurs, ce groupe de survivants qu'on aperçoit dans le teaser de la saison 9. En attendant de le découvrir sur votre petit écran, RTL Super vous entraîne dans l'univers de Beta.

Il est le lieutenant d'Alpha, la cheffe des Chuchoteurs

Alpha et Beta dans "The Walking Dead" Crédit : Image Comics

Voilà de quoi faire trembler Rick (Andrew Lincoln), Maggie (Lauren Cohan) ou encore Ezekiel (Khary Payton). Beta est le lieutenant et le garde du corps d'Alpha (Samantha Morton), la redoutable leader des Chuchoteurs.



Avant de rejoindre les rangs d'Alpha, Beta était un célèbre basketteur, connu aussi pour ses rôles au cinéma et des publicités pour des voitures. On découvre cette information dans les comics, à la suite de son combat contre Jesus (Tom Payne) et Aaron (Ross Marquand).



Les Chuchoteurs sont des survivants qui vivent à l'état quasi-sauvage, très brutaux et qui se camouflent avec des restes de chair de zombies putréfiés. Le tout en chuchotant pour ne pas éveiller les soupçons de leurs ennemis. On a d'ailleurs un aperçu de leur groupe dans la première bande-annonce de la saison 9, diffusée pendant le Comic-Con de San Diego 2018.

Un colosse brutal au visage masqué

Avec sa taille gigantesque, Beta en impose. Violent, il protège aussi farouchement sa véritable identité. C'est pour cela qu'il porte en permanence un masque en chair humaine, qui laisse seulement son nez et sa bouche visibles. Si quelqu'un essaye de lui enlever, il le tue sur le champ, même s'il s'agit d'un Chuchoteur. Idem, si une personne s'approche trop près d'Alpha, dont il est amoureux.

Dans les comics, Negan le rencontre en premier

Comme le résume The Hollywood Reporter, Negan fait la connaissance de Beta en pleine nuit. Ce dernier est armé jusqu'aux dents, ce qui fait rire l'ancien leader des Sauveurs. Negan s'est échappé de sa prison d'Alexandria et essaye d'infiltrer le camp des Chuchoteurs. Son but ? Gagner la confiance d'Alpha puis l'assassiner afin "d'offrir" son cadavre à Rick, en signe de paix... Ce qui ne va pas plaire à Beta, et décupler la violence de la guerre des Communautés contre les Chuchoteurs.