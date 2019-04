publié le 01/04/2019 à 15:32

La saison 9 de The Walking Dead est terminée. Si le final se révèle bien décevant comparé à l'épisode 15 à et la promotion autour de Storm, certains passages de l'épisode 16 ont un certain intérêt et posent des questions. Notamment la scène entre Alpha et Beta dans le camp des Chuchoteurs. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.



Après avoir décimé dix personnages dont Henry, Enid et Tara, Alpha fait son ultime passage dans la saison 9 de The Walking Dead. La scène se déroule dans le campement des Chuchoteurs, quelques mois après la tempête de neige de Storm. Alpha et Beta discutent, à l'écart des autres membres du groupe.

La scène est courte, mais forte. Beta s'empare d'une tige et commencent à fouetter le bras d'Alpha. Des marques vives apparaissent comme celles sur le bras de Lydia, maltraitée par sa mère pendant des années. Une scène de torture censée préparer la cheffe des Chuchoteurs à être "plus forte pour la suite". Qu'entend-elle par là ?

La terrifiante Alpha

Alpha, insensible à la douleur, dans le final de la saison 9 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Après avoir révélé son passé glaçant, les sévices sur sa fille Lydia et sa cruauté supérieure à celle de Negan, Alpha nous montre une autre facette de sa personnalité. Elle tend son bras à Alpha pour qu'il la batte et cille à peine lorsqu'on entend les premiers coups de "fouet" retentir. "Pour elle, c'est normal [d'être battue] pour s'endurcir. Elle se prépare à la suite. Alpha est terrifiante, et elle est probablement la plus brutale de tous les méchants que nous avons vus dans la série", résume Angela Kang dans son interview pour EW.



Alpha incarne une philosophie de complètement différente des autres protagonistes : survivre par tous les moyens en laissant libre cours à ses instincts. Les Chuchoteurs se tuent entre eux, abandonnent des bébés aux zombies et décapitent leurs ennemis. Pour Alpha, il faut savoir s'endurcir et cela passe par la violence, les abus et les meurtres. Elle a commis des erreurs, en sous-estimant ses adversaires et sa fille Lydia. Plus violente que jamais, Alpha ne devrait pas laisser de répit à ses ennemis pour la prochaine saison.

Vers un retour brutal des Chuchoteurs ?

L'épisode 16 de la saison 9 sert surtout à garder les fans de la série fidèles pour la saison 10. Nul doute qu'Alpha prépare à une revanche, puisque les survivants ont traversé sa frontière pour rejoindre la Colline, sans se faire attaquer par les Chuchoteurs. Où étaient-ils ? Pour Angela Kang : "Ce sont des nomades. Ils ont probablement migré vers le Sud [à l'approche de l'hiver] comme les oiseaux".



Rien de très précis, certes, mais la showrunner poursuit : "Ce qui nous intéresse beaucoup avec les Chuchoteurs - car leur philosophie et leur manière de voyager se font en troupeau - c'est qu'ils montrent une nouvelle façon d'entrer en guerre contre eux, comparés aux autres groupes".

Mais alors, puisque les Chuchoteurs n'ont pas d'adresse fixe, pourquoi Alpha a-t-elle assassiné les membres de la Colline pour créer une frontière ? "Nous voulions absolument introduire dans Storm cette idée : nous [les héros] craignons que les Chuchoteurs nous attrapent, mais ils ne sont même pas là. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite", poursuit la showrunner sans trop en dévoiler. Nul doute que le retour des Chuchoteurs pour la saison 10 sera loin d'être de tout repos.