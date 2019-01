Harley Quinn et le Joker, le couple le plus redoutable de Gotham City

Harley Quinn et le Joker, le couple le plus redoutable de Gotham City Crédits : Capucine Trollion / RTL.fr | Date :

publié le 27/10/2018 à 10:00

Que serait le Comic Con sans les cosplayers et les cosplayeuses ? Pour cette 4e édition de la grand-messe de la pop culture à Paris, les tenues rivalisent de beauté et d'ingéniosité. Jusqu'au 28 octobre 2018, la grande halle de la Villette se transforme en temple de super-héros et héroïnes.



Wonder Woman et Captain Marvel prennent la pose et tant pis si leurs maisons mères (DC Comics et Marvel) sont ennemies, les X-Men Malicia et Magnéto (joué par Michael Fassbender dans le prochain Dark Phoenix) partagent un moment avec Jason Voorhees (Vendredi 13)... Toutes les rencontres sont possibles et ce bien avant le rachat de la Fox par Disney.



"Pendant un week-end, on peut devenir notre personnage préféré, s'affranchir complètement de notre vie active et partager des moments avec des personnes fans comme nous", explique une cosplayeuse. Soudain, Iron Man fait son entrée, devant les yeux ébahis de jeunes Captain America et Black Panther. "J'ai mis 200 heures à préparer cette armure", explique Iron Man, infirmier psychiatrique dans la vraie vie. Le cosplay, une vraie passion qui fait vibrer les Comic Con.