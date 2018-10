VIDÉO - "Spider-Man : New Generation" s'offre un excellent second trailer

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE - Official Trailer #2 (HD)

publié le 02/10/2018 à 18:53

Peut-on encore douter du succès de Spider-Man : New Generation ? Avec son graphisme à couper le souffle et ses cascades vertigineuses, le film d'animation sur Spider-Man promet un grand spectacle dans le Spider-Verse (l'univers de Spider-Man).



Sony Pictures a dévoilé une nouvelle bande-annonce de haute voltige de Spider-Man : New Generation, attendu dans les salles le 12 décembre prochain. Dans cette aventure inédite, Peter Parker devra former Miles Morales, piqué lui aussi par une araignée génétiquement modifiée. En plus de garder sa super-identité secrète, l'adolescent devra gérer un père un peu trop lourd et un Peter Parker légèrement dépassé par tout ce qui lui arrive.

Le duo va aussi rencontrer Gwen Stacy dans le costume de Spider-Gwen, super-héroïne très appréciée du Spider-Verse et incarnée au cinéma par Emma Stone dans The Amazing Spider-Man. On découvre aussi Peni Parker, Spider-Man Noir et Spider-Ham, preuve que Spider-New Generation promet d'explorer comme jamais auparavant, l'univers étendu de l'Homme araignée.