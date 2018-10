publié le 23/10/2018 à 11:29

Coup dur pour les fans de Wonder Woman. La suite de ses aventures, intitulée Wonder Woman 1984 , sortira finalement le 5 juin 2020 et non le 1er novembre 2019. Pourquoi un tel changement ?



Le communiqué officiel de Warner Bros invoque "a changing competitive landscape" (un décors compétitif changeant), selon le média américain Screen Rant. Si Wonder Woman 1984 était sorti comme prévu en novembre 2019, il aurait dû affronter Terminator 6 (22 novembre) et Frozen 2 (27 novembre), deux gros films dont le carton aux box-offices est quasi assuré. Slash Film rappelle aussi que Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix est prévu pour le 4 octobre 2019. Une sortie proche de la première date de Wonder Woman 1984 qui aurait pu en pâtir, tant le film est attendu par les fans.

Avec une sortie en juin 2020, Warner Bros et DC Comics espèrent sûrement recréer le succès qu'avait connu Wonder Woman, dévoilé en juin 2017. Le film de Patty Jenkins avait effectivement engrangé 800 millions de dollars au box-officie mondial, un record pour le premier film de DC Comics centré sur une super-héroïne.