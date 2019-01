publié le 25/10/2018 à 08:04

Oubliez l'hiver qui approche : le Comic Con Paris est de retour avec un programme exceptionnel. Cette nouvelle édition aura lieu du 26 au 28 octobre à la Grande Halle de la Villette (Paris XIXe). Tour d'horizon de ce qui vous attend d'ici quelques semaines.



Pour cette quatrième édition du Comic Con Paris, les fans auront accès à des rencontres, des séances de dédicaces, des animations et des projections inédites. Des cosplayers, des fans portant de superbes costumes de leurs personnages préférés, seront également présents sur le salon tout le week-end et participeront au French Championship Cosplay le 27 octobre. Si vous êtes fans de Star Wars, ne manquez pas une initiation au sabre laser avec Sport Saber League pendant tout le week-end.

Des conférences sont aussi organisées comme Star Wars : une galaxie de comics en présence de Charles Soule, scénariste qui a signé notamment les comics consacré à Dark Vador et les aventures d'Obi-Wan et Anakin.

Les 90's à l'honneur

Les années 90 n'en finissent pas de plaire. Au Comic Con Paris, vous pourrez rencontrer Shannen Doherty (27 octobre) aka Prue Halliwell dans la série Charmed et Dean Cain (27 octobre), Superman de la série Loïs & Clark : Les nouvelles Aventures de Superman. L'acteur en profitera également pour célébrer les 80 ans du super-héros au costume bleu et rouge, incarné par Henry Cavill au cinéma. Dan Jurgens, auteur et scénariste qui a notamment écrit La mort de Superman. Le film, adapté de la bande-dessiné, sera d'ailleurs projeté en séance spéciale le 27 octobre. Enfin, Philippe Lacheau viendra présenter son film Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, adapté du shonen manga City Hunter.



Des invités "comics" exceptionnels

Comme chaque année, les amateurs de comics pourront rencontrer leurs auteurs et dessinateurs préférés. Frank Miller, le génie derrière les aventures de Batman, donnera deux conférences le 26 octobre. Il sera aussi possible de le rencontrer lors d'une séance de dédicaces. La scénariste Gail Simone (Batgirl, Birds of Prey...) sera aussi de la partie le 27 octobre.



Côté projections en avant-première, le festival débutera avec les deux premiers épisodes de la série Les Nouvelles aventures de Sabrina (Netflix) et se poursuivra avec les premiers épisodes de Marvel's Runnaway et Channel Zero : The Dream Door. Et les fans de Batman seront ravis de (re)découvrir la série du Chevalier Noir des années 90.