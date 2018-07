publié le 23/07/2018 à 14:52

Comme chaque année, le Comic-Con de San Diego a tenu ses promesses. La grand-messe de la pop culture, qui s'est déroulée en Californie du 19 au 22 juillet, a réuni tous les grands noms du cinéma et des séries de la pop culture.



DC Comics (Aquaman), AMC (The Walking Dead), Netflix (Iron Fist) étaient présents pour rassasier les fans à grands renforts d'annonces et de trailers alléchants. Si Avengers 4 des frères Russo ou encore Star Wars 9 de J.J. Abrams étaient les grands absents de cette édition, voici les 9 bandes-annonces qu'il ne fallait pas louper lors du Comic-Con de San Diego 2018.

Celle d'Aquaman est l'une de celles qui a fait le plus de bruit chez les fans. Campé par Jason Momoa (Game of Thrones), le super-héros de l'écurie DC Comics s'offre une première bande-annonce au cœur du royaume sous-marin de l'Atlantis. Les Animaux Fantastiques 2 n'est pas en reste avec un trailer intense où Gellert Grindelwald, l'antagoniste de cette aventure, révèle ses noirs desseins.