publié le 27/10/2017 à 21:01

Casquettes colorées, sacs à dos dorés, salopettes en jean, l'édition 2017 du Comic Con Paris nous plonge dans les années 80. Pour son ouverture, la grand-messe de la pop-culture projette les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Stranger Things. L'événement a bien évidemment ravi les fans venus très nombreux pour l'occasion. Cela fait plus d'un an qu'ils attendent de découvrir la saison 2 de Stranger Things, cette série rétro-fantastique qui fait l'un des succès de Netflix.



Dans la foule, on croise des petites Eleven en train de déguster des gaufres, comme l'héroïne dans la saison 1, mais aussi des familles aux casquettes Stranger Things et des groupes de jeunes aux looks de Mike, Dustin et Lucas. Après presque deux heures de projection, le public sort de la grande salle. Les yeux pétillent, et il est difficile pour certains de ne pas spoiler celles et ceux qui n'ont pas pu assister à la projection.



Pour prolonger l'aventure dans l'univers de la série, direction le stand Netflix qui a recréé pour l'occasion le salon des Byers (la famille de Will). Canapé en velours, dinosaures en plastique, l'alphabet avec lequel Will communique avec sa mère Joyce dans la saison 1, tout y est pour une immersion réussie.

Un grand écran diffuse même l'intégralité de la saison 2 devant quelques fans installés confortablement. Mais pour binge-watcher, un(e) volontaire doit pédaler pour activer le courant dans la pièce. "Transpirer pour Stranger Things, je le fais avec plaisir", souffle une fan, qui ne décolle pas ses yeux de l'écran.