VIDÉO - Thanos s'incruste chez les Simpson et ne laisse qu'un survivant

Thanos Visits The Simpsons | Season 30 Ep. 12 | THE SIMPSONS

publié le 15/01/2019 à 10:49

Thanos s'invite dans le canapé des Simpson et la suite devrait donner des sueurs froides aux fans Marvel. Armé de son Gant de l'Infini comme dans Avengers : Infinity War, le plus grand méchant des films Marvel désintègre la célèbre famille, le temps d'un gag dans l'épisode 30 de la saison 12.



Mais cette fois-ci, Thanos ne claque pas des doigts. C'est la tétine de Maggie qui lui permet d'activer le pouvoir destructeur de son Gant, contrairement aux Pierres de l'Infini dans Avengers : Infinity War. Homer, Marge, Lisa et Bart sont alors désintégrés et réduits à l'état de poussière comme la moitié de l'univers et des personnages Marvel.

Seule la petite Maggie est épargnée et peut ensuite s'installer confortablement à côté du Titan Fou. Une scène qui n'a pas manqué de faire son effet auprès des fans Marvel, mais aussi des frères Russo (qui ont réalisé, entre autres Avengers : Infinity War), qui l'ont partagée sur leur compte Instagram.