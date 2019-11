publié le 15/11/2019 à 02:04

Les fans Marvel le savent : les films n'adaptent pas tout le temps les comics dont ils s'inspirent. Pourtant, le livre Marvel's Avengers : Endgame - The Art of the Movie révèle qu'Avengers : Endgame avait une base de scénario d'un moment célèbre du comics The Infinity Gauntlet.

Dans cette œuvre de Jim Starlin, dont sont tirés Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Nebula, la fille adoptive de Thanos, s'empare à un moment du Gant de l'Infini. Adam Warlock force alors le Titan à s'allier avec les héros et héroïnes Marvel pour reprendre le Gant de l'Infini de la malheureuse, dont le pouvoir est beaucoup trop puissant.

Dans Endgame, c'est Tony Stark qui parvient à récupérer le Gant de l'Infini qu'il a confectionné lors de la spectaculaire bataille finale. Il parvient à claquer des doigts et sauver l'univers, au prix de sa vie. Au départ, comme on peut le lire dans Marvel's Avengers: Endgame - The Art of the Movie.

Nebula s'emparant du Gant de l'Infini dans "Infinity Gauntlet" Crédit : Marvel Comics

"Alors que la Nebula du passé est tuée par la Nebula que l'on connaît dans Endgame, sa fin était différemment écrite. Dans la première version, elle parvenait à intercepter le Gant de Stark pendant la bataille finale. Voulant montrer à son père Thanos qu'elle était forte et une guerrière, elle aurait utilisé le Gant - une référence aux comics Infinity Gauntlet de 1991. Mais, cette Nebula apprend qu'elle n'est pas assez puissante pour utiliser les Pierres et survivre", rapporte le média américain CinemaBlend.