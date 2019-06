publié le 10/06/2019 à 13:10

Celui ou celle qui n'a pas pleuré devant Avengers : Endgame n'a pas de cœur. Cela vous semble "too much" ? Pourtant dans ce film, les fans ont assisté aux sacrifices de Black Widow et Iron Man, après 10 ans de bons et loyaux services pour sauver notre monde.



Mais est-ce cette scène qui a aussi fait pleurer Joe Russo ? Dans un entretien pour le média américain Empire, le réalisateur a confié quelle scène d'Endgame l'a plus ému. C'est la scène d'ouverture, lorsque la famille d'Hawkeye disparaît en poussières en quelques secondes, après le snap de Thanos. L'archer des Avengers court et hurle dans tous les sens à leur recherche.

"J'ai quatre enfants (...) C'est l'une des rares scènes du film qui m'a fait pleurer, car je pense à ma propre famille. Ensuite vous pensez à ce que cela vous ferait en tant que père. Vous entreriez dans une sphère autodestructrice". Après la disparition de sa famille, Clint Barton change du tout au tout et devient Ronin, un tueur assoiffé de sang et de vengeance. C'est grâce à Natasha, qu'il revient auprès des Avengers pour inverser les effets du snap de Thanos.