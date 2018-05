publié le 06/05/2018 à 07:58

Avec des chiffres records aux box-offices français et américains, le 19e film de l'Univers cinématographique Marvel est entré dans l'Histoire. Non seulement parce qu'il est le premier à réunir autant de super-héros et héroïnes dans une même aventure, mais surtout pour son intrigue, pleine de rebondissements.

Attention, la suite du texte contient d'énormes spoilers, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Infinity War, nous vous conseillons de ne pas aller plus loin.

Le cœur des fans Marvel est brisé. Avengers : Infinity War se termine par une apocalypse qui laisse très peu de survivants dans le camp de nos héros et héroïnes préférés. Les frères Russo signent un Marvel époustouflant et imprévisible.



Sans plus attendre, redécouvrez les moments forts de l'intrigue.

1. Un véritable massacre

Les fans s'en doutaient, mais ils n'étaient prêts. Dès les premières minutes du film, les Asgardiens, Heimdall et Loki sont exterminés par Thanos et son Ordre Noir. Au milieu de l'intrigue, on assiste aux bords des larmes à la mort de Gamora, sacrifiée par son père pour qu'il puisse récupérer la Pierre de l’Âme, qui se trouve sur la planète Vormir. Quant au final... Qui pourrait s'en remettre ? Spider-Man, Black Panther, Star-Lord, Mantis, Scarlet Witch... Au total, nous avons assisté à la disparition de 16 personnages.Les Gardiens de la Galaxie sont décimés, seuls Rocket et Nebula ont survécu au claquement de doigts de Thanos. Au Wakanda, on ne sait pas si Shuri, la petite sœur de T'Challa et donc la nouvelle reine du pays après la disparition de ce dernier, est encore en vie. Lors de sa dernière apparition, elle mise KO par Corvus Glaive, l'un des membres de l'Ordre Noir de Thanos.



La liste complète de nos héros et héroïnes pulvérisé(e)s par Thanos :

Loki

Heimdall

Gamora

Vision

Bucky Barnes

Scarlet Witch

Black Panther

Le Faucon

Doctor Strange

Spider-Man

Star-Lord

Drax

Mantis

Nick Fury

Maria Hill

Le Collectionneur

Les Asgardiens

La planète Xandar

2. Il ne reste plus que les 6 Avengers fondateurs

Les membres fondateurs de l'équipe des Avengers Crédit : Marvel Studios

C'est un fait et c'est sûrement symbolique. Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye (même si on ignore où il se cache) sont les seuls rescapés des Avengers. Ils sont les membres-fondateurs de la super-équipe découverte au cinéma en 2012. Les frères Russo veulent-ils nous montrer que tout a commencé et tout se finira avec ces 6 personnages ? Le doute est permis.. Rhodey/ War Machine est aussi vivant. Il a rejoint nos héros et héroïnes à la fin d'Avengers 2 : L’Ère d'Ultron. Proche de Tony Stark, il contacte quand même Captain America et son équipe dès le retour de Bruce Banner sur Terre. Même si Rodey a signé les Accords de Sokovie (vus dans Captain America : Civil War), il refuse que le gouvernement se mêle de la situation et arrête Captain America et sa team, devenus des hors-la-loi.

3. Mais, Hawkeye est toujours introuvable

Absent de toute la promotion d'Avengers : Infinity War, Hawkeye l'est aussi dans le film. Mais, Black Widow donne enfin des nouvelles du célèbre archer, incarné par Jeremy Renner. Il a négocié un accord avec les autorités pour vivre incognito avec sa famille, après les événements de Captain America : Civil War. En effet, en refusant de signer les Accords de Sokovie, Hawkeye devient, comme l'équipe de Captain America, hors-la-loi. Il n'empêche que le super-héros serait de retour dans Avengers 4, comme on a pu le voir sur l'instagram de Jeremy Renner, il y a quelques mois. L'acteur aborde une nouvelle coupe de cheveux, qui serait liée au changement d'identité d'Hawkeye. Selon les rumeurs, il deviendrait Ronin, identité qu'il a prise plusieurs fois dans les comics et où il se bat avec ses flèches et un nunchaku.

4. Le film démarre juste après la scène finale de "Thor : Ragnarok"

Comme nous venons de le voir plus haut, les Asgardiens, Loki et Heimdall sont les premières victimes de Thanos. Avengers : Infinity War démarre en effet quelques secondes après la première scène post-générique de Thor : Ragnarok. On y voit le vaisseau d'Asgard, qui fait route vers la Terre, se retrouvé face-à-face avec un gigantesque vaisseau, qu'on devine être celui de Thanos. Plus "largement" dans le MCU (Univers cinématographique Marvel), nous apprenons que l'histoire se déroule deux ans après Captain America : Civil War. Bruce Banner, qui était bloqué par Hulk, ne sait absolument pas ce qu'il a pu se passer pendant tout ce temps. Il apprend ainsi que les Avengers se sont séparés. Scarlet Witch et Vision ont emménagé incognito en Europe, Captain America, Black Widow et le Faucon ont voyagé un peu de partout pour éviter d'être retrouvés par les gouvernements.



4. Crâne Rouge est de retour

Crâne Rouge est bel et bien vivant. Après avoir disparu dans l'un des portails créés par le Tesseract dans Captain Ameria : First Avengers, il est devenu le Gardien de la Pierre de l’Âme sur la planète Vormir. Il a été jugé indigne du pouvoir de la Pierre du Pouvoir et condamné à atterrir sur la planète pour garder la Pierre de L’Âme. Une interprétation du mythe de Sisyphe, puisque Crâne Rouge peu conduire les autres à la Pierre, sans jamais pouvoir l'acquérir. Il est obligé de les regarder réussir, là où il a échoué.



5. La Pierre de l’Âme était sur Vormir

Les frères Russo ont réussi à déjouer des années de théories sur la Pierre de l’Âme. Certain(e)s pensait qu'elle était au Wakanda, avec Heimdall ou Adam Warlock. Elle était en réalité sur Vormir. Dans les comics, elle est la sixième planète du système Helgentar et fait partie de la galaxie des Krees. Elle abrite les Vorms, des aliens-reptiles à la peau rouge. Ils pourraient apparaître dans Avengers 4 ou Captain Marvel. En effet, l'héroïne est liée aux extra-terrestes Krees : elle partage une partie de leur ADN et les aide à combattre les Skrulls, leur ennemi historique. Dans Infinity War la planète est composée essentiellement de roches et semble habitée seulement par Red Skull. Il faudra donc encore patienter avant d'en savoir plus sur cette planète qui n'est jamais apparue dans les films Marvel.



6. Captain Marvel à la rescousse

Brie Larson dans le costume de la super-héroïne Captain Marvel Crédit : Marvel

Comme le veut la tradition Marvel, Avengers : Infinity War possède une scène post-générique. Alors que la population mondiale est en train de disparaitre après le cataclysme provoqué par Thanos, Nick Fury a tout juste le temps d'envoyer un message de détresse. Il utilise d'ailleurs un petit ordinateur, tout droit sortie des années 90. Alors qu'il se désagrège, on voit que le message a bien été transmis à Captain Marvel, puisque son logo apparaît sur l'écran. Reste à savoir dans quel mesure l'héroïne incarnée par Brie Larson pourra aider nos survivant(e)s à vaincre Thanos.



7. La planète Xandar est détruite

Souvenez-vous, Xandar est la planète que les Gardiens de la galaxie protègent de la destruction. Ronan l'Accusateur cherchait à raser la planète grâce à la Pierre du Pouvoir (dans l'Orbe de Morag). La Pierre reste ensuite sur Xandar, sous la protection des Nova Corps, la police intergalactique. Dans les bandes-annonces, Thanos était déjà en possession de la Pierre du Pouvoir sur son Gant de l'Infini, ce qui laissait peu de doutes quant au destin des Nova Corps. Le Titan n'a pas hésité à raser entièrement la planète.



8. Tony Stark et Nebula sont coincés sur Titans

C'est un duo improbable, mais qui devra faire ses preuves dans Avengers 4. Tony Stark et Nebula sont les seuls survivants sur Titans, après l’apocalypse provoqué par Thanos (personne ne risque d'oublier le visage apeuré du jeune Spidey). Nos deux héros n'ont plus de vaisseau pour rentrer sur Terre, puisque celui d'Ebony Maw, qui leur avait permis d'arriver sur Titans, s'est écrasé. Selon certaines théories, Captain Marvel pourrait leur porter secours avec les Krees. L'héroïne, est en effet, très proche de ces derniers dans les comics. On pourrait aussi compter sur le génie de Tony Stark pour réparer un vaisseau. Mais, après la mort de Spider-Man, notre héros est anéanti...



9. Thanos se trouve sur une planète "paradisiaque"

Pour sa dernière apparition, Thanos se trouve sur une planète luxuriante. Il semble enfin soulagé, mais conscient de tout ce qu'il a perdu pour réussir à sauver l'univers. Selon certaines théories, il serait prisonnier de la Pierre de l’Âme en compagnie de Gamora. Dans les comics, les deux personnages se retrouvent en effet dans la Pierre, comme ce fut le cas pour Adam Warlock, après que Thanos l'a tué pour récupérer la Pierre qui ornait son front. Si c'est le cas, le titan aurait inventé son propre univers, qui ressemble à sa planète Titans, avant qu'elle ne soit ravagée par la sur-population.



10. Il reste une chance sur 14 millions de vaincre Thanos

Nous devons garder espoir ! Doctor Strange a vu comment vaincre Thanos parmi les 14 millions de futurs alternatifs qu'il a visité. En donnant la Pierre du Temps au titan, le Sorcier Suprême sait probablement qu'il s'agit de la meilleure solution : laisser gagner Thanos, pour mieux le vaincre. Nous n'avons pas d'autres choix que de faire confiance à Doctor Strange, qui sait que mieux que quiconque comment toute cette histoire peut se terminer.



Selon l'une des théories des plus en vogue (et des images de tournage d'Avengers 4), les Avengers vont voyager dans le temps pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant que Thanos ne les récupère. Mais, reste à savoir comment ils comptent s'y prendre puisque la Pierre du Temps est déjà avec le titan. Les pouvoirs de Captain Marvel (qui sont égaux à ceux de Superman), alliés à la technologie de Stark pourraient être la clef.



11. Thor possède la Stormbreaker

Dans Thor : Ragnarok, Héla la déesse de la Mort détruit le Mjöllnir, l'une des armes les plus puissantes de l'univers. Contre toute attente, Thor prouve qu'il est deux fois plus puissant sans son marteau. Mais dans Infinity War, il se rend compte qu'il a besoin d'une arme de légende pour vaincre le titan. Il se rend ainsi sur Nidavellir où Efri, le seul nain survivant de la forge. Ensemble, ils créent Stormbreaker, une arme légendaire et surpuissante. Ses pouvoirs sont liés à la foudre, mais elle permet aussi à Thor de se transporter dans différents monde grâce au Bifröst. Dans les comics, c'est Béta Ray Bill, un extra-terreste Korbinite qui la possède après vaincu Thor pendant un combat. Il est jugé digne de recevoir le pouvoir du Mjöllnir et reçoit ainsi Stormbreaker, pour sauver la galaxie.



Dans les comics, Béta Ray Bil possède la Stormbreaker Crédit : Marvel