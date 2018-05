"Avengers 4" : quels héros pourraient ressusciter et comment ?

publié le 11/05/2018 à 08:05

Commençons par le commencement. Si vous n'avez pas encore eu le plaisir de voir Avengers : Infinity War au cinéma, attention, cet article contient des spoilers à haute dose. Il n'est pas encore trop tard pour faire demi-tour et revenir une fois le film terminé.



Si vous êtres toujours là, c'est que vous avez vu la fin cataclysmique du dernier blockbuster de Marvel et que votre cœur est aussi éparpillé que les super-héros, effacés de l'univers par le Titan génocidaire Thanos. En un claquement de doigt, et grâce aux Pierres de l'Infini, le grand méchant du film a annihilé la moitié de la vie dans l'univers, et donc, la moitié du cast des films Marvel. Exit le nouveau Spider-Man, Black Panther, Star-Lord, Doctor Strange et tous les autres.

Paniqués ? Vous avez raison. Les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely ont révélé dans une interview à Buzzfeed après la sortie du film : " Avengers 4 (la suite d'Infinity War, ndlr) ne va pas être ce que vous imaginez. Ça sera un film très différent. Toutes les morts sont réelles. C'est réel, et le plus tôt vous l’accepterez, le plus tôt vous avancerez dans votre deuil".

Mais les fans ne peuvent se résoudre à une telle fatalité. Les producteurs non plus. Spider-Man, Dr. Strange, Black Panther, les Gardiens de la Galaxie... tous, sont attendus pour de prochains longs-métrages qui seront des succès commerciaux. Et les comics, dont s'inspirent les films, sont truffés de coups de théâtre et résurrections surprises.

Le monde de la Pierre de l'Âme

La Pierre de l'Âme est la plus particulière des Gemmes de l'Infini. De couleur orangée, elle est devenue accessible à Thanos après un sacrifice : celui de sa fille adoptive Gamora sur la planète Vormir. Une grande partie de l'intrigue d'Avengers et des Gardiens de la Galaxie tourne autour de la relation entre le Titan et ses deux filles : Nebula et Gamora, cette dernière étant sa favorite.



Le sacrifice de Gamora n'est pas un acte de cruauté gratuite du géant violet. Les réalisateurs ont bien fait attention à faire de ce geste un moment déchirant pour le grand méchant lui-même. Une part d'humanité qui pourrait bien ronger l'âme (vous nous suivez) du méchant dans la suite d'Infinity War.

Gamora enfant et Thanos Crédit : Marvel

Après son fameux claquement de doigt mortifère, Thanos se retrouve face à une Gamora enfant dans un monde où la couleur dominante et l'orange. Fragilisé par le génocide, la Pierre de l'Âme semble servir de sanctuaire au Titan pour qu'il retrouve paix et énergie.



Le prix à payer serait qu'il cohabiterait dans cette dimension de poche avec les âmes de toutes les personnes qu'il a tué. Des âmes conservées dans la Pierre comme une sorte de formol magique, des âmes qui ne manqueront pas de torturer Thanos. L'autre théorie voudrait que la Pierre ait sa propre personnalité et qu'elle oblige celui-ci à une confrontation avec ses victimes.



La théorie a été en partie confirmée par Joe Russo, l'un des réalisateurs lors d'un exposé auprès des lycéens de Iowa City High School : "On sous-entend qu'il s'agit de la Pierre de l’Âme (où Thanos et Gamora enfant dialoguent, ndlr). C'est orange partout puis il est dans la Pierre à cause de l'énergie considérable que son claquement de doigt impliquait - c'est une sorte d'experience hors-du-corps pour Thanos. Dans la Pierre il a une conversation avec la jeune Gamora". Est-ce à dire que l'âme de Gamora n'est pas perdue ?

Toujours est-il que, si cette théorie se concrétise, Gamora, Mantis, Groot, Star-Lord, Spider-Man, Doctor Strange, Nick Fury, Bucky, Black Panther et les autres sont dans une dimension parallèle plutôt que dans l'au-delà. Une nouvelle plutôt rassurante.

On rembobine tout

L'autre Pierre de l'Infini qui pourrait aider nos Avengers à retrouver leurs membres disparus est naturellement la Pierre du Temps. Dans Infinity War, c'est Dr. Strange qui contrôle son pouvoir et qui essaye de l'éloigner le plus possible de Thanos. Lors d'un aparté avec Tony Stark, le Sorcier Suprême campé par Benedict Cumberbatch prévient Iron Man qu'entre sa vie et la protection de la Pierre, il choisirait la Pierre.



Pourtant, Strange fait exactement le contraire lors de la Bataille sur Titan. Le Sorcier a utilisé la Pierre du Temps pour observer 14 millions de futurs possibles avant d'affronter Thanos. Dans l'un de ces scénarios, les Avengers réussissent. Strange détient donc la clef de la victoire. À partir de cette prédiction, il est bon de penser que chaque action du Sorcier est un pas vers la victoire, même si cela veut dire quelques sacrifices en route.



Au moment où Thanos allait triompher des Avengers pour obtenir la Pierre du Temps protégée par l'amulette de sorcier, ce dernier cède et donne le précieux joyau vert au Titan contre la vie de Stark. Une contradiction avec la volonté première de Strange de protéger la Pierre coûte que coûte.

Première théorie : Strange a enchanté la Pierre pour faire une sorte de sauvegarde. Avengers 4 pourrait se dérouler dans le passé grâce à une manipulation temporelle. Certains pourraient vouloir stopper Thanos à la source (façon X-Men: Days of the Future Past). On a déjà vu Strange utiliser ses pouvoirs ainsi dans son film où il piège Dormammu dans une boucle temporelle jusqu'à faire céder l'entité maléfique. Seul problème : ce serait du déjà-vu.



Seconde théorie : Nebula va annuler les actes de Thanos. Il s'agit de l'une des réponses apportées par les comics. Dans ceux-ci, Nebula s'empare du gantelet de Thanos pour inverser la totalité des méfaits de son père. On la voit faire le vœu suivant en brandissant le gantelet : "À l'exception que je demeure celle qui possède le gantelet, que tout revienne comme il y a 24 heures". Seule différence, à la fin d'Infinity War, le gantelet semble grandement endommagé...

Nebula inverse le génocide de Thanos après lui avoir dérobé le gantelet de l'Infini Crédit : Marvel

Une vie pour une vie

Le problème c'est que les frères Russo n'aime pas particulièrement suivre la voie des comics. Ce serait trop facile et cela casserait l'effet de surprise. Les comics possèdent en plus des super-héros différents comme Adam Warlock ou le Surfer d'Argent qui sont inexistants dans le MCU (pour l'heure).



S'il est presque certain qu'une grande partie des personnages devrait revenir à la vie, les scénaristes pourraient bien ne pas vouloir pour autant créer un happy ending. Infinty War 2 devrait avoir une belle part de drame pour rester mémorable.

Dans Infinity War, l'un des grands thèmes qui parcourt les 2h30 du film est que l'on ne peut pas sacrifier une vie pour une vie. Vision, Captain America, Tony Stark et Stephen Strange ont quelques phrases de dialogue reprenant cette idée. Sur Vormir, au moment de la mort de Gamora, Red Skull évoque cette aussi cette question en expliquant que la Pierre de l'Âme est lié à une notion très particulière du sacrifice.



On pourrait imaginer que les personnages encore vivants, les Avengers historiques (qui portent leurs rôles depuis très longtemps) donnent leurs vies pour que les nouveaux Avengers quittent le monde parallèle de la Pierre de l'Âme... Tony Stark disait bien à sa femme qu'il voulait un enfant... et étrangement le jeune Peter Parker joue le rôle de fils de substitution. Il pourrait bien donner sa vie pour le jeune homme bondissant.



Une façon de faire vivre les nouvelles licences tout en conservant une fin douce-amère épique. Une "solution" qui laisserait tout de même la moitié de l'humanité sur le carreau...

Morts avant le claquement de doigt

Ces théories concernent en général les personnes disparues après le claquement de doigt de Thanos. Mais le Titan et son Ordre Noir ont tué avant d'avoir les Pierres de l'Infini. Petit passage en revue des héros tombés au combat et leurs chances de revenir à la vie.

Loki et Heimdall. Ces deux dieux (ou presque) d'Asgard sont tombés dans la scène introductive d'Infinity War. Thor et Hulk n'arrivant pas à égaler Thanos et ses lieutenants, c'est Loki qui tente une dernière ruse pour tenter de sauver son frère. Faisant mine de se rallier à la cause de Thanos en lui confiant la Pierre de l'Espace, le dieu de l’espièglerie tente d'égorger le géant violet avec une dague.



Thanos étrangle alors le personnage tenu par Tom Hiddleston et dépose son cadavre devant son frère avec cette phrase : "Cette fois, pas de résurrection". Il faudrait une ruse de très haute volée de Loki pour se remettre d'une telle scène. Même destin pour Heimdall qui se fait empaler dans le vaisseau avant que ce dernier n'explose. les chances de retour sont très maigres.

Gamora. La fille préférée de Thanos et l'amour de Star-Lord meurt avant le claquement de doigt mais son âme est toujours dans la Pierre de l'Âme. elle est d'ailleurs la première victime de cette Pierre dans les mains du Titan. Qu'elle revienne à la vie ou qu'elle ne soit qu'un spectre capable de torturer de toute sa moralité le géant violet de l'intérieur, Gamora aura un rôle prépondérant dans Avengers 4. Nebula lui a sauvé la vie en sacrifiant la sienne, peut-être que cette dernière, transformée en robot par Thanos dans un corps qui la fait souffrir, rendra la pareille à sa sœur.

Vision. L'androïde est tué par Thanos lorsque ce dernier s'empare de sa Pierre de l'Esprit. Scarlet Witch lui prend la vie une première fois pour détruire la Pierre afin que le terrifiant géant ne la récupère jamais. Mais c'était sans compter sur la toute nouvelle Pierre du Temps en possession du Titan fou. Thanos revient quelques secondes dans le passé, ressuscite Vision puis lui arrache la gemme jaune du crâne. Ce dernier perd alors ses couleurs et s’effondre.



Vision n'est cependant pas un humain. Il est toujours possible de le reconstruire sous une forme différente. Dans les comics et notamment l'arc narratif Vision Quest, Vision est démantelé par le voyageur temporel Immortus. Le Dr Pym (le premier Ant-Man avant l'actuel Scott Lang joué par Paul Rudd dans les films) le reconstruit. La nouvelle version de Vision est... blanche, il apparaît moins humain et plus froid qu’auparavant. Les frères Russo seraient peut-être tentés d'injecter un peu de cette histoire dans Avengers 4.

Des absents sur le retour ?

Et il reste les personnages dont nous n'avons pas vu la mort ou la survie dans Infinty War. Ont-ils subi le courroux de Thanos ? Valkyrie, la guerrière qui aide Thor à combattre Hela dans Thor: Ragnarok était dans le vaisseau mis à sac par Thanos au début d'Infinity War. Le réalisateur Joe Russo a confirmé que Valkyrie et la moitié des réfugiés Asgardiens avaient pu fuir pendant l'attaque du plus grand méchant de Marvel. Elle pourrait être un allié de poids pour la bataille finale face au Titan mauve.



Hela, la déesse de la mort et grande sœur de Thor n'est peut-être pas morte, toujours à la fin de Ragnarok. On la voit bien sur Asgard pendant la destruction du royaume divin mais son décès n'est jamais confirmé. De plus, la déesse incarnée par Cate Blanchett, disposait de toute sa puissance en Asgard. Si les frères Russo voulaient ramener Hela dans le jeu, ce serait un clin d’œil intéressant aux comics. Dans ceux-ci, Thanos veut détruire la moitié de la vie pour satisfaire la Mort (figure concrète et abstraite dans l'univers Marvel). Hala, déesse de la mort, pourrait être une alliée objective du Titan ou même combiné en un seul personnage les deux des comics : Hela et la Mort.

Hawkeye était le grand absent d'Infinity War. L'archer spectaculaire joué par Jeremy Renner n'a pas une ligne, pas une scène dans le premier film. Mais les créateurs sont formels : il n'a pas été oublié. Il devrait jouer un rôle important dans la suite.



"Ce ne sera pas une petite pièce du puzzle mais bien quelque chose d’important. Le public a juste besoin d’être patient", demandait Kevin Feige, le directeur des Studios Marvel. Une façon de confirmer qu'il n'est pas mort et qu'il sera bien de retour. Sauf si La Maison des Idées veut faire mentir tous les pronostics, encore une fois.