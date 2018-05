publié le 07/05/2018 à 07:53

Attention, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Infinity War et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus , passez votre chemin, car la suite du texte est remplie de spoilers. Vous voilà prévenu(e)s.



Mais où est donc Thanos à la fin d'Avengers : Infinity War ? La question commence à agiter les fans Marvel qui ont pu découvrir la nouvelle production des frères Russo. Le titan passe en effet du Wakanda à deux mondes, dont nous n'avons aucune indication précise. Dans sa première scène finale, il est dans un univers orangé (comme la couleur de la Pierre de l'Âme) en compagnie de Gamora enfant. La petite fille lui demande s'il a réussi son objectif et surtout ce que cela lui a coûté. "Tout", lui répond le titan, déchiré par son deuil.

On voit ensuite Thanos sur une planète verdoyante et paradisiaque. Il y est seul. Mais, grâce à l'interprétation de Josh Brolin tout au long du film, on peut deviner que le titan est satisfait d'avoir "sauvé le monde" et en même temps conscient qu'il est désormais seul pour l'éternité. Il a tué Gamora et son Ordre Noir a été décimé par les héros et héroïnes Marvel. Où peuvent être ces deux lieux et qu'indiquent-ils pour la suite d'Avengers : Infinity War ?



Il serait dans le Soul World avec Gamora

C'est l'une des théories les plus en vogue chez les fans, surtout parce que l'on voit Thanos dans un paysage orangé (comme la Pierre) en compagnie de Gamora enfant. Les deux personnages seraient alors dans le Soul World, une dimension de poche qui se trouve dans la Pierre de l'Infini. Thanos y serait envoyé après avoir provoqué l'apocalypse. C'est là qu'il retrouve Gamora, qu'il a sacrifiée sur Vormir afin d'obtenir la Pierre. Cela pourrait dire qu'elle est en vie. Son âme est prisonnière de la Pierre, qui d'ailleurs se nourrit des âmes qu'elle enlève, comme l'explique le média américain Screen Rant.



La théorie n'est pas si impossible puisque dans les comics, Adam Warlock, qui possède la Pierre de l’Âme, se retrouve prisonnier dans la Pierre lorsque Thanos la lui arrache de son front. Le héros a alors accès à toutes les pensées du Titan, ce qui lui permet de le battre dans Infinity Gauntlet.



Adam Warlock se retrouve coincé dans la Pierre de l'Âme lorsque Thanos le lui arrache Crédit : Marvel

Est-il prisonnier d'un monde idyllique ?

Plus encore, on apprend dans l'encyclopédie Marvel que la Pierre de l’Âme peut enfermer son détenteur ou sa détentrice dans un monde idyllique, sans qu'il ou elle ne s'en aperçoive. Thanos pourrait donc s'y trouver : on le voit pour la dernière fois sur une planète paradisiaque, soulagé, mais déchiré après tout ce qu'il a perdu pour "sauver le monde". La Pierre peut ainsi lui créer cet univers idyllique, en compagnie de Gamora, pour alléger sa peine.



Mais pourquoi voit-on Gamora enfant et non adulte ? Là encore, c'est la Pierre qui aurait choisi la petite fille, car elle représenterait des moments de bonheur pour le titan. Si la théorie est la bonne, Thanos n'a aucune conscience d'être prisonnier dans la Pierre et il sera deux fois plus difficile à retrouver pour les survivant(e)s.