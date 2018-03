publié le 23/03/2018 à 08:10

Où est donc passé Hawkeye ? La question agite les fans Marvel depuis les diffusions des bandes-annonces et des posters d'Avengers : Infinity War. Si les images ont tout ce qu'il faut pour donner des frissons, entre Thanos, Captain America armé par Black Panther et une bataille magistrale au Wakanda, le célèbre archer et ami de Black Widow est aux abonnés absents. Que nous cache Marvel-Disney ? Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Hawkeye et son rôle dans Avengers : Infinity War, passez votre chemin, car la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Aucune image officielle, si ce n'est quelques photos de Jeremy Renner, son interprète depuis Avengers en 2011, sur son Instagram, où on aperçoit brièvement sa nouvelle coupe de cheveux qu'il devrait porter pour Avengers 4. Rien de plus. Pas même un émoji, alors que tous les autres personnages du film possèdent le leur, comme Marvel l'a révélé sur Twitter...

Face à cette absence, certain(e)s internautes n'ont pas hésité à détourner les affiches officielles du film pour y ajouter le célèbre archer. Et après des mois de théories, le réalisateur Joe Russo a enfin décidé d'évoquer le sujet. Hawkeye aura-t-il donc droit à un vrai rôle ou une simple apparition ? Le suspense est à son comble.

I'm guessing that this is one large fold-out poster and we just haven't seen the bottom half yet... pic.twitter.com/eaBrI3vaq5 — Philip Kennedy (@philipkennedy) 16 mars 2018

Il aurait retrouvé sa famille

Hawkeye et son épouse dans "Avengers 2 : L'Ère d'Ultron" Crédit : capture d'écran YouTube

Joe Russo, l'un des réalisateurs du film a décidé d'en dire plus. Dans un entretien pour le média américain Slashfilm, il explique Clint Barton / Hawkeye est bien présent dans l'univers d'Infinity War, mais pas de la manière que le public peut attendre.



"Après Captain America : Civil War, il [Hawkeye] est dans la même situation que Captain America, le Faucon et Ant-Man [devenus des hors-la-loi]. Les personnages qui ont choisi le camp de Captain America dans le film ont dû prendre des décisions et des chemins séparés. Ils abordent ainsi Infinity War d'une manière différente [des autres personnages]. Donc, Hawkeye est plongé dans sa propre quête dans Infinity War".





Cela pourrait dire que Clint Barton a décidé de retrouver sa famille (qu'on découvre dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron) dans un endroit secret. On pourrait supposer qu'il fasse une apparition dans l'une des scènes post-génériques d'Avengers : Infinity War pour annoncer son retour dans l'aventure pour Avengers 4.

Une nouvelle identité gardée secrète ?

Clint Barton en tant que Ronin Crédit : Marvel

C'est la théorie la plus en vogue pour les médias outre-Atlantique, comme le bien renseignée CinemaBlend. Dans Avengers : Infinity War on découvrira un nouveau Hawkeye, que Marvel et Disney gardent pour le moment bien au chaud. Le héros, père de famille, devrait prendre l'identité de Ronin, (à rapprocher du terme japonais Ronin qui désigne "un samouraï sans maître"), qu'il a déjà pris plusieurs fois dans les comics. Il laisse alors tomber son arc pour des nunchakus, des sabres et des shurikens.



Cette théorie n'est pas si folle puisque Captain America et Black Widow vont aussi changer d'identité pour Infinity War. Steve Rogers devrait être Nomad, armé par des boucliers du Wakanda, tandis que Black Widow sera blonde. Des changements pour vivre à l'abri du gouvernement américain, qui recherche ces personnages, après leur refus de signer les Accords de Sokovie, texte officiel qui oblige, entre autres, les super-héros et héroïnes d'être dépendants de l'organisation mondiale.