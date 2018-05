publié le 01/05/2018 à 08:30

Marvel a trouvé son grand méchant au cinéma. Après Loki, Héla la déesse de la Mort, Ultron, place à Thanos. Le titan, incarné par Josh Brolin depuis la scène post-générique d'Avengers en 2012, transcende Avengers : Infinity War. Il est le personnage central, le héros maudit, la pierre angulaire de l'intrigue qui a de quoi bouleversé des générations de fans Marvel. Attention, la suite du texte contient de très léger spoilers sur l'intrigue.



Et si Thanos était le vrai héros d'Avengers : Infinity War ? C'est en tout cas ce qu'on peut penser après avoir découvert la nouvelle production des frères Russo. Colosse à la peau violette de la planète Titan, Thanos n'a qu'un but depuis Avengers : récupérer les 6 Pierres de l'Infini et armer le Gant de l'Infini. Mais, derrière son sombre objectif, se cache un personnage complexe, qui fascine, effraye et peut émouvoir.

Thanos est un tyran humain

Thanos impose et pas seulement sur sa taille. Véritable Ange de la Mort cosmique, il écrase les plus farouches des héros des précédents films Marvel, sans ciller. Même Hulk est traumatisé par sa rencontre avec le titan. Et pourtant, sa voix n'a rien de glaçant. Elle est grave et douce à la fois. Un début d'une once d'humanité qui anime le titan, véritable machine de guerre peut ressentir des émotions. Vous avez bien lu. Thanos aime et pleure et se montre même protecteur, lorsqu'on découvre sa première rencontre avec Gamora [membre des Gardiens de la Galaxie], qu'il adoptera ensuite.



La très jeune Gamora et Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

Les scènes avec Gamora sont les plus représentatives de la complexité du personnage. Les fans de Star Wars pourraient même les comparer à la relation de Luke Skywalker et Dark Vador... Face à la haine de celle qu'il pense avoir sauvée de l'extinction, Thanos vascille. Lorsqu'il s'apprête à commettre l'irréparable, on sent le déchirement qui l'anime. Quant aux fans encore sous le choc, ils sont mélangés entre la haine et l'empathie pour ce colosse, qui voulait peut-être, au fond, offrir un monde meilleur à sa fille préférée.





Il se bat pour "une noble cause"

Vous pensiez avoir tout vu sur les méchants de la pop culture ? Thanos est là pour vous surprendre. Sa soif de pouvoir cache bien plus qu'un ego surdimensionné. Le titan se bat pour une cause "noble" : sauver le monde. Certes, en exécutant d'un claquement de doigts la moitié de la galaxie et en rasant des planètes entières. On retrouve ici une partie du discours d'Ultron (Avengers 2) qui voulait décimer l'humanité pour protéger la paix. Mais, Thanos va bien au-delà et donne même plus de crédibilité à son discours. Parce qu'il est affranchi de tout manichéisme et surtout parce qu'il perd tout. À travers "son combat", Thanos ouvre une réflexion sur le sens du sacrifice et de l'amour, qu'on a pu voir précédemment, mais rapidement, avec Loki, le frère de Thor.

Et par-dessus tout, il est réellement dangereux

"Dès les cinq premières minutes du film [Avengers : Infinity War], les gens comprendront pourquoi Thanos est le plus grand et le plus dangereux des super-vilains de l'histoire du MCU [Univers cinématographique Marvel]", avait annoncé Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios lors du Comic Con de São Paulo, cinq mois avant la sortie du film. Un résumé très juste du personnage.



La menace est réelle avec Thanos. Il n'est pas comme Loki, dieu de l’espièglerie qui finit toujours par être dépassé par sa folie du pouvoir, ni Ultron, qui a sous-estimé la force des Avengers. Thanos a le Gant de l'Infini et démarre l'aventure avec deux Pierres. Rien ne peut l'arrêter, même si on se persuade du contraire, tout comme nos héros et héroïnes pendant les 2h30 du film, qui du coup, ne perd pas une miette d'intensité. Les frères Russo nous ont offert le plus grand méchant de l'univers Marvel au cinéma.