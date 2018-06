publié le 06/06/2018 à 14:58

Les voies d'Internet sont-elles impénétrables ? Un internaute aurait réussi à mettre la main sur un concept-art (un croquis) d'Avengers 4, la suite d'Infinity War. L'image partagée sur le forum Reddit agite la communauté Marvel puisqu'elle révèle des informations surprenantes sur certaines personnages de l'histoire. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.



N'y allons pas par quatre-chemins : ce supposé concept-art d'Avengers 4 est très intriguant. Sur un fond bleu, qui pourrait être le décors d'une nouvelle planète, on aperçoit les héros et héroïnes survivant(e)s de la fin d'Avengers : Infinity War : la troupe des Avengers, mais aussi Captain Marvel (annoncée dans la scène post-générique d'Infinity War) et Hawkeye et Ant-Man (absents du film), sans oublier Rocket et Nebula des Gardiens de la Galaxie.

La présence de Captain Marvel (Brie Larson) confirme également l'une des théories les plus populaires (et évidentes) d'Avengers 4. La super-héroïne prêtera main forte aux Avengers pour renverser Thanos. Sa posture rappelle celle d'Iron Man sur les posters d'Infinity War, ce qui voudrait dire qu'elle sera l'un des personnages clefs de l'histoire. Autre détail : Black Widow a repris sa couleur brune, signe qu'elle n'est probablement plus recherchée par les gouvernements, comme c'était le cas après Captain America : Civil War.

Des changements à noter pour Captain America, Hulk et Hawkeye

Les images les plus étonnantes concernent Captain America, Hulk et Hawkeye. On remarque que Captain America porte de nouveau son costume avec la bannière étoilée, contrairement à celui qu'il portait dans Avengers : Infinity War. En effet, après les événements de Captain America : Civil War où Steve Rogers se sépare d'Iron Man et lâche son bouclier, il emprunte une nouvelle identité avec une barbe fournie et un costume sombre. On pourrait donc penser qu'après la disparition de la moitié de la population mondiale, Captain America reprend son costume patriotique pour redonner de l'espoir au monde.



Quant à Hulk, il porte une combinaison noire. Une grande première pour le super-héros vert, qui normalement est torse nu. Plus encore, cela voudrait dire que Bruce Banner a réussi à faire ressortir Hulk, traumatisé après son face-à-face contre Thanos au début d'Avengers : Infinity War. L'alter-ego du scientifique refuse ensuite pendant tout le film d'apparaître pour prêter main forte aux héros et héroïnes.



Enfin, Hawkeye est bel et bien de retour. L'archer incarné par Jeremy Renner était le grand absent d'Avengers : Infinity War. C'est Blawk Widow qui révèle à un moment dans le film qu'il a réussi à passer un pacte avec le gouvernement pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, après avoir refusé de signer les Accords de Sokovie. Son armure noire et son arc laisseraient penser qu'Hawkeye reviendra dans Avengers 4 sous l'identité de Ronin, qu'il a adoptée dans les comics.