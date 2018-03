États-Unis : le mouvement Time's up a permis à 1.500 femmes de porter plainte

publié le 09/03/2018 à 15:15

20 millions de dollars en 10 jours. C'est le montant récolté par le mouvement Time's Up lancé aux États-Unis pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le cinéma après l'affaire Weinstein. Un mouvement créé en janvier 2018 par 300 actrices dont Natalie Portman, Cate Blanchett et Reese Witherspoon. Cette dernière a également annoncé jeudi 8 mars que l'organisation avait aidé près de 1.500 femmes à porter plainte contre leur employeur.





À l'occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, Reese Witherspoon s'est réjouie à la tribune des Nations Unies que cet élan "incroyable" montre "à quel point davantage de personnes vont avoir besoin de ces services."

La star de la série "Big Little Lies" qui a confié avoir été agressée sexuellement à l'âge de 16 ans par un réalisateur, a plaidé en faveur de l'égalité salariale et l'égalité de représentation à l'écran entre les hommes et les femmes. "Nous ne ne laisserons plus harcelées, nous ne nous laisserons plus maltraitées, ni discriminées. Nous allons créer plus d'opportunités les unes pour les autres."