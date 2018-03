publié le 28/03/2018 à 12:53

L'événement de la semaine, c'est la sortie de Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg. On y trouve tout ce qui nous fait aimer le cinéma : de l'ampleur, du cœur, de l'action, de l'humour, des valeurs.



Ce long-métrage, adapté du roman d'Ernest Cline, raconte comment un jeune homme des années 2040 va devoir se lancer dans une course au trésor à travers l'Oasis. Un univers mystérieux créé par un homme visionnaire qui, a sa mort, a laissé des indices pour permettre aux jeunes de mettre la main sur ce trésor.

Dans ce nouveau chef-d'oeuvre signé Spielberg, l'histoire nous emmène dans le futur et parle d'un monde virtuel, truffé de références culturelles aux années 80 que nous avons tous croisé en grandissant devant un écran. Un long-métrage destiné à devenir un blockbuster qui risque de cartonner côté recettes et entrées.



Les autres sorties au cinéma de la semaine

Le documentaire animalier Blue, réalisé par Jean-François Camilleri, patron du studio Disney France, est l'un des sorties incontournables de la semaine. Ce somptueux nous embarque pour un tour du monde des océans des contrées chaudes, auprès d'animaux surprenants de grâce, de beauté et d'intelligence.



On y croise des dauphins mais aussi des baleines, des orques, des calamars caméléon et une incroyable squille multicolore, sorte de crevette mante religieuse. De vrais personnages au service d'une déclaration d'amour à cet élément liquide qui compose l'essentiel de notre planète. On retrouve par ailleurs Cécile de France qui prête sa voix dans ce sublime documentaire.



Côté curiosité de la semaine, on découvre le film Marie Madeleine, réalisé par le cinéaste australien Garth Davis. Un cours de catéchisme passionnant car il nous replonge aux racines du destin de cette jeune femme. Elle est l'une des premières disciples de Jésus que l'Église a décidé de transformer en prostituée à la fin du 6ème siècle avant de la réhabiliter en 2016.



Le film montre la ferveur des apôtres pour celui qu'ils considèrent comme le Messie mais nous épargne tout le décorum pesant et pontifiant habituel de ce genre de production.

Marie Madeleine est incarnée par Rooney Mara, Jésus est joué par Joaquin Phoenix tandis qu'on retrouve Tahar Rahim, formidable et impeccable dans le rôle de Judas.