publié le 03/05/2018 à 08:32

L'aventure Avengers : Infinity War n'est pas terminée. Le film qui a fait une arrivée fracassante dans les salles obscures mercredi 25 avril 2018 n'était que la première partie de l'intrigue autour de Thanos et des fameuses pierres des l'Infini qui viennent sertir son gantelet doré. Une seconde partie d'Infinity War est attendue pour mai 2019.



Si vous avez vu Avengers : Infinity War au cinéma et que vous êtes resté après le générique pour découvrir la traditionnelle scène de fin vous avez sans doute un tas de questions. Si vous n'avez pas encore vu ce film nous vous conseillons de le faire avant d'aller plus loin dans la lecture de cet article. Nous ne pourrons pas passer à côté de certains spoilers.



La scène post-générique introduit un mystérieux symbole. Nick Fury (Samuel L. Jackson) perçoit l'attaque de Thanos au Wakanda et décide d'utiliser une balise pour envoyer un dernier message avant de disparaître du fait des nouveaux pouvoirs de Thanos. La caméra des frères Russo, les réalisateurs, s'arrête alors sur le symbole : une étoile d'or entourée de rouge et de bleu.

Dans ses derniers instants, le patron du S.H.I.E.L.D. a donc envoyé un message de détresse à Captain Marvel, l'un des personnages les plus puissants de l'univers des comics. Il faudra bien ça pour venir à bout de Thanos qui possède désormais toutes les Pierres de l'Infini...

Carol Danvers alias Captain Marvel

C'est la première fois que les films inspirés par les comics Marvel, le Marvel Cinematic Universe (MCU) évoque Captain Marvel. Pourtant les lecteurs des comics connaissent bien ce nom. Première précaution : ne pas confondre les différentes versions d'un personnage très ancien né en 1967 sous la plume de Stan Lee et de Gene Colan. Dans les bandes-dessinées, on compte 4 hommes et 3 femmes qui ont hérité de ce titre parfois orthographié différemment.

Costume similaire, même cheveux... Captain Marvel ne sera pas à confondre avec Mar-Vell Crédit : Marvel

Les films s'attarderont sur deux "Captain Marvel" : Carol Danvers qui sera jouée par l'actrice oscarisée Brie Larson et Walter Lawson (Mar-Vell) qui sera interprété par Jude Law (lequel ajoute une nouvelle grande franchise à sa carrière puisqu'il interprète déjà Albus Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques). Ce dernier jouera le mentor de la véritable héroïne, Carol Danvers, alors que cette dernière va découvrir ses pouvoirs surnaturels.

La plus puissante des Avengers

Il y a toujours des différences entre les capacités des super-héros dans les comics et dans les films. Certaines bandes-dessinées peuvent faire de Scarlet Witch ou de Doctor Strange des personnages surpuissants par exemple alors que les films Marvel les montrent simplement dans une période d'apprentissage de leurs pouvoirs.



Captain Marvel devrait apparaître sous deux formes : la jeune Carol Danvers qui découvre ses pouvoirs dans le premier film qui portera son nom et qui devrait être une "origin story" se déroulant dans les années 90 et une Captain Marvel plus puissante dans Infinity War 2.



Dans une interview à nos confrères américains de Vulture, Kevin Feige, le grand patron des studios Marvel, a annoncé que Captain Marvel sera la plus puissante héroïne jamais créée. "C'est très important pour nous que nos héros ne deviennent pas des icônes toutes puissantes et parfaites. Tous les personnages Marvel ont des défauts et ils ont tous une grande part d'humanité, expliquait-il. Captain Marvel est le plus puissant personnage que nous ayons créé jusque-là. Ses pouvoirs dépassent l'entendement et elle sera présentée comme la plus forte de l'équipe. Il faudra lui apporter une dose de réalisme et d'humanité et on sait que Brie [Larson, ndlr] en sera capable !"

Super-pouvoirs et capacités

Carol Danvers, rédactrice en chef de son magazine Crédit : Marvel

Il est encore trop tôt pour savoir quelle version de Carol Danvers des comics va être conservée dans le MCU. Le personnage est une espionne américaine et une talentueuse pilote de l'US Air Force. De ce CV très humain, on peut déjà déduire que les compétences intellectuelles et martiales de Carol Danvers sont supérieures à la normale. Après sa carrière militaire, les comics font aussi d'elle une rédactrice en chef d'un magazine féminin publié dans le même groupe que le journal d'un certain Peter Parker (alias Spider-Man).



Dans les comics, Captain Marvel est exposée à des radiations d'une technologie Kree, une race extraterrestre que les fans de Marvel connaissent bien. Dans le premier film, Les Gardiens de la Galaxie, Ronan L'Accusateur (joué par Lee Pace) est le grand méchant Kree qui souhaite détruire la planète Xandar avec la Pierre de Pouvoir.



> Guardians Of The Galaxy (2014) IMAX CLIP | Ronan The Accuser First Appearance & Stan Lee Cameo | HD

Le film Captain Marvel devrait d'ailleurs -parole de Kevin Feige - évoquer une autre race alien : les Skrulls. Souvent en guerre contre les Kree, les Skrulls disposent d'une capacité de métamorphose qui fait d'eux de redoutables espions. Ils devraient être les ennemis principaux de Captain Marvel dans le film qui la présentera au grand public.



Cette technologie Kree modifie l'ADN de la jeune Carol et lui confère des pouvoirs incroyables. Une force à faire pâlir Hulk et Thor, la capacité de voler comme un certain Superman et le don de clairvoyance qui lui permet d'anticiper les attaques.

"Binaire"

Captain Marvel sous sa forme "Binaire" Crédit : Marvel

Dans les comics, Captain Marvel obtient d'autres pouvoirs après sa rencontre avec certains X-Men. Elle prend alors le nom de Binaire. La fusion entre Marvel et la franchise X-Men n'étant pas encore effective, il y a fort à parier que le film ne tentera pas l’adaptation de cet arc narratif.



Cependant, Captain Marvel/Binaire disposera sans doute de tous ses pouvoirs dont de la capacité de puiser dans l'énergie d'une étoile, d'un trou blanc pour être exact. Elle peut absorber l’énergie et envoyer des rayons cosmiques pour pulvériser ses ennemis, se déplacer à la vitesse de la lumière et survivre dans le vide interstellaire. Ses cheveux de flammes et ses pouvoirs décuplés vous donneront sans doute l'impression que Dark Phoenix a rejoint les Avengers.



Il y a fort à parier que cette "plus puissante des héroïnes Marvel" disposera de la totalité de ses pouvoirs pour affronter Thanos dans Avengers : Infinity War 2 en mai 2019. Les fans auront le temps de s'approprier sa personnalité, son histoire et ses incroyables capacités quelques mois avant. Captain Marvel est attendue dans les salles en mars 2009.