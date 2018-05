Marvel Studios' Ant-Man and The Wasp - Official Trailer

Ils sont petits, mais très puissants. En juillet prochain, Ant-Man et la Guêpe seront de retour dans les salles obscures, après leur premier rencontre dans Ant-Man (2015). Les deux héros aux costumes qui leur permet de changer de taille devront affronter Ghost (le Fantôme), incarné par Hannah John-Kamen (Tomb Raider, Ready Player One).



Cascades, Hello Kitty géants... L'action et l'humour seront les rois de cette nouvelle aventure qui se déroulera après les événements de Captain America : Civil War. Scott Lang est redevenu un hors-la-loi après avoir rejoint l'équipe de Captain America, qui a refusé de signer les Accords de Sokovie. Notre héros doit affronter les conséquences de ses actes et vivre caché, tout comme Hank Pym et Hope Van Dyne.

L'héroïne va devenir la Guêpe dans cette aventure, comme on le découvrait dans l'une des scènes post-génériques d'Ant-Man. Hope prendra la relève de sa mère (incarnée par Michelle Pfeiffer), disparue dans l'infiniment petit, au cours d'une mission lorsqu'elle était enfant.