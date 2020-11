"The Mandalorian", saison 2 : ce que l'épisode 4 nous révèle sur Baby Yoda

Baby Yoda en train de déguster son goûter dans "The Mandalorian"

publié le 24/11/2020 à 12:51

Qui est vraiment Baby Yoda ? Depuis sa première apparition dans l'épisode 1 de la saison 1 de The Mandalorian, cette question est sur toutes les lèvres des fans de Star Wars. Par sa ressemblance frappante avec Yoda et ses pouvoirs de la Force certains et certaines pensent qu'il est le "fils" ou le clone de Yoda. Mais, l'épisode 4 de la saison 2 éloigne cette théorie. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans Le Siège, Mando, Cara Dune, Greef Karda et Mythrol attaquent ce qui est au départ, présenté comme une ancienne base militaire de l'Empire sur la planète Nevarro. Mais rebondissement : il s'agit en réalité d'un laboratoire de l'Empire. Dans des cylindres, sont exposés des corps aux formes humanoïdes couleur bleutée.

Plus encore, un message holographique du scientifique vu dans la saison 1, Dr. Pershing, adressé à Moff Gideon, est une mine de révélations sur Baby Yoda. Des transfusions de son sang, ultra riche en midi-chloriens (forme de vie intelligente microscopique et liée à la force), sont réalisées sur des cobayes. Mais, les expériences n'ont pas marché et tous les cobayes sont décédés.

Recevoir une transfusion de sang riche en midi-chlorien ne semble donc pas possible si on a un corps qui n'est pas sensible à la Force. Il reste néanmoins "un volontaire" toujours en vie, qui a reçu une transfusion du sang de l'Enfant. Si le scientifique précise que toute expérimentation doit cesser, il reconnaît que les réserves de sang sont à sec et qu'il faut donc mettre la main sur "le donneur" pour poursuivre les essais. Le donneur étant Baby Yoda.

Pourquoi L'Empire désire-t-il le sang de Baby Yoda ?

Moff Gideon veut à tout prix remettre la main sur Baby Yoda pour que le Dr. Pershing puisse de nouveau lui prélever son sang. Plusieurs théories sont possibles, mais celle qui semble la plus vraisemblable est liée à Palpatine. En effet, le sang riche en midi-chlorien de Baby Yoda peut permettre à l'Empereur, qui n'est pas mort, mais grièvement blessé après avoir été jeté dans le vide de la galaxie par Dark Vador dans Le Retour du Jedi, de reprendre des forces.

Dans L'Ascension de Skywalker, on découvre que Palpatine a pu être maintenu en vie sur la planète Exegol grâce à la science occulte, le Côte Obscur et les Sith. Palpatine cherche alors un "corps neuf" pour renaître totalement et de nouveau régner sur la galaxie. Pour cela, il a besoin que Rey, sa petite-fille le tue pour lui permettre de prendre possession de son corps.

Avant de se tourner vers Rey, Palpatine a pu déjà commencer à chercher un hôte pour se réincarner, à l'époque où se déroule The Mandalorian : d'où les expériences de l'Empire pour lui "forger" un corps prêt à le recevoir.



Baby Yoda, est, pour le moment, le seul être sensible à la Force que l'Empire a pu capturer (on ignore encore comment) depuis la victoire de la Rébellion sur Endor (vue dans Le Retour du Jedi). La petite créature est donc toujours en grand danger. Un mouchard a en effet été installé sur le Razor Crest qui file tout droit vers Ahsoka Tano. L'Empire et Moff Gideon auront alors deux êtres sensibles à la Force sous la main, pour assouvir leurs noirs desseins.