"Game of Thrones" : le point sur tous les spin-offs de la série phénomène

publié le 20/03/2021 à 14:07

Les fans de Game of Thrones ne savent plus où donner de la tête. Ce 20 mars, le média américain Variety a révélé que la chaîne américaine HBO prépare trois nouveaux spin-offs de la série phénomène.

Au total, 6 séries ont été annoncées depuis la fin de la saison 8 de Game of Thrones en mai 2019. Et il y a de quoi s'emmêler les pinceaux entre House of The Dragon, une série animée, la série adaptée du roman Three Tales of Dunk and Egg et ces trois nouveaux prequels, qui nous ferons découvrir de nouveaux personnages. On peut noter le point commun de ces six projets : ils se déroulent des années (et bien plus encore) avant les évènements que nous connaissons à travers Sansa Stark, Daenerys Targaryen et Jon Snow.

HBO assure par ces projets sa poule aux œufs d'or adaptée de l'univers de George R.R. Martin qui lui a rapporté des montagnes et des montagnes de dollars et des prix prestigieux comme l'Emmy Award de la Meilleure série dramatique en 2015, 2016 et 2019. Histoire de s'y retrouver et de comprendre ce qui nous attend pour les prochaines années à Westeros, la rédaction de RTL Pop Culture fait le point.

1. "House of the Dragon", le plus abouti

C'est en octobre 2019 que HBO a parlé pour la première fois dece spin-off dont une partie de casting a été dévoilé fin 2020. Adapté de Fire and Blood (Feu et Sang), il sera centré sur la famille Targaryen, la dynastie des reines et des rois capables de chevaucher des dragons et racontera les exploits des ancêtres de Daenerys Targaryen, incarnée par Emilia Clarke dans les huit saisons de la série. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la fameuse "danse des dragons," la guerre de succession entre les héritiers de Viserys I Targaryen, le cinquième roi Targaryen à s'asseoir sur le Trône de Fer, à savoir Aegon II et sa demi-sœur Rhaenyra.

House of the Dragon vous demandera donc de vous concentrer sur une nouvelle période historique avec de nouveaux noms en pagaille : Rhaenyra et Aegon, les enfants, Alicent Hightower, la seconde femme de ce roi, Daemon Targaryen, l'oncle, etc. Les showrunners Ryan Condal (Colony) et Miguel Sapochnik (Game of Thrones) sont toujours aux commandes de ce premier prequel de la célèbre saga de fantasy. Les premiers épisodes sont attendus pour 2022.

2. L'adaptation de "Three Tales of Dunk and Egg"

Toujours d'après Variety, qui a annoncé la nouvelle en janvier dernier, HBO le network serait dans les prémices du développement d'une nouvelle série prequel , inspirée par le roman Three Tales of Dunk and Egg (rassemblés en français chez J'ai Lu et Pygmalion sous le titre Chroniques du chevalier errant). Ces trois nouvelles de G.R.R. Martin racontent quelques évènements se déroulant 90 ans avant l'intrigue principale de la série que nous connaissons tous. Elle suit les aventures de Sir Duncan the Tall et du jeune Aegon V Targaryen.



Le projet serait pour l'instant à l'état embryonnaire et ni HBO, ni l'écrivain n'ont souhaité officialiser le projet pour l'heure. Si ces histoires devenaient des téléfilms ou des séries, il s'agirait alors du deuxième projet voyant le jour inspiré par le succès de Game of Thrones.

3. Une série animée pour un "public adulte"

Comme le rapportent de nombreuses sources au média américain The Hollywood Reporter, des scénaristes sont en train de travailler sur une version animée de l'univers créé par l'auteur George R.R. Martin. Cependant, le média précise que ce projet en est à "ses débuts" et vu qu'aucun accord n'a été, pour le moment, signé, il pourrait ne jamais voir le jour. Il ne s'agit pas pour autant d'un dessin animé pour un jeune public, mais une série pour un public "adulte", comme l'ont été les huit saisons de Game of Thrones.

Avec cette annonce, la chaîne américaine HBO confirme son intention de développer au maximum Game of Thrones, toujours en travaillant avec George R.R. Martin. Les sources précisent que HBO avait déjà le projet de produire plusieurs séries dérivées de Game of Thrones "bien avant" les annonces de Disney+ de décembre dernier concernant les productions Marvel et Star Wars.

4. "Le Serpent de Mer" sur Lord Corlys Velaryon

Variety annonce que ce spin-off intitulé 9 Voyages ou Le Serpent de Mer sera centré sur Lord Corlys Velaryon, le chef de la famille Velaryon et l'époux de Rhaenys Targaryen. Dans le prequel House of The Dragon, Lord Corlys Velaryon surnommé "Le Serpent de Mer", sera interprété par Steve Toussaint (Prince of Persia : Les Sables du Temps) et Rhaenys Targaryen, surnommée "La Reine qui ne fut jamais" par Eve Best (Le Discours d'un Roi). Lord Corlys Velaryon, est le marin, navigateur et aventurier le plus connu de tout Westeros. Il a réussi à fonder sa propre maison bien plus puissante que celle des Lannister et revendique posséder la plus grande armée navale du royaume.

5. "Flea Bottom" pour découvrir King's Landing

Révélé ce 20 mars s'intitule Flea Bottom, qui est le quartier le plus pauvre de King's Landing. Les ruelles sont sales, sombres, mal fréquentées. On le voit quelquefois dans Game of Thrones, par exemple dans la saison 3 lorsque Margaery Tyrell se rend dans un orphelinat. Des personnages bien connus du public sont nés dans ce quartier tels Sir Davos et Gendry.

6. "10,000 Ships" centrée sur la Princesse Nymeria

Nous découvrirons la Princesse Nymeria, de la maison Martell (celle d'Oberyn Martell incarné par Pedro Pascal dans la série) dans 10,000 Ships. Plus encore, on découvrira le voyage de la Princesse Nymeria partie de son peuple les Rhoynar (qui résident en Essos) pour se rendre à Dorne et épouser Lord Mors Martell. Leur union permettra la création de la maison Martell, dont l'emblème, la lance dorée et le soleil rouge symbolise la Princesse Nymeria et Mors Martell.