"Game of Thrones" : G.R.R. Martin a une bonne nouvelle pour les fans des livres

publié le 03/02/2021 à 15:40

Des années que les fans du Trône de Fer attendent The Winds of Winter, le sixième tome très massif signé George R. R. Martin pour connaître la suite des aventures de Jon Snow et Daenerys Targaryen. Certes, ils peuvent déjà connaître la fin de sa saga épique en regardant la série de HBO Game of Thrones, mais certains puristes se refusent à avancer dans l'histoire sans les romans. D'autres, plus moqueurs, assurent que les livres sont nettement supérieurs à la série et ne veulent pas voir l'épopée se conclure par une fin bâclée... comme une certaine saison 8...

Des années que les fans attendent parce que l'écrivain américain prend son temps. Il était aussi très occupé par le développement des séries autour de son univers fantastique qui se cesse de s'étendre. "Heureusement", il y a eu le confinement. Après le ralentissement du monde, la pandémie de coronavirus s'est révélé être une aubaine pour celles et ceux qui peuvent travailler seuls, dans le silence : les auteurs.

Dans une note de blog, G.R.R. Martin explique à ses lecteurs que "2020 a été la meilleure année pour son livre The Winds of Winter depuis qu'il a commencé cet ouvrage". "J'ai écrit des centaines et des centaines de pages (...) mais j'en ai encore des centaines à rédiger, continuait-il avant d'expliquer qu'il espérait atteindre une "conclusion satisfaisante en 2021". En attendant, pas de date de publication de ce nouveau tome. "Je ne ferai pas de prédiction, à chaque fois que je le fais, des trouducs sur Internet prennent ça pour une promesse et me crucifient quand je rate la date butoir", conclut-il.