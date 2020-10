"Game of thrones", série préférée des Français de ces 30 dernières décennies

publié le 19/10/2020 à 14:58

C'est la série récente préférée des Français. "Game of thrones" a été plébiscitée par une majorité de personnes lors d'un sondage proposé par Ipsos-Sopra Steria pour le 30e anniversaire de Télécâble Sat Hebdo. Dévoilée dimanche 18 octobre, l'étude a analysé les goûts de 1.081 personnes, représentatives de la population française âgée de 16 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Les personnes interrogées ont dans un premier temps choisi leur trois séries favorites pour chaque décennie, avant d'être invitées à citer, parmi les neuf fictions ainsi sélectionnées, leurs trois "préférées des 30 dernières années".



Sur la première marche du podium, on retrouve ainsi Game of thrones (15,1%), la fiction désormais mythique, produite par HBO et dont les derniers épisodes ont été dévoilés en France en 2019. On retrouve ensuite La casa de papel (13,3%), série espagnole qui a fait un tabac en 2017 lors de sa diffusion sur Netflix. Très plébiscitée chez les jeunes, la série de braquage a re-popularisé le chant révolutionnaire et antifasciste italien Bella Ciao.

Enfin la série française Un gars, une fille (12,6%), qui a révélé Jean Dujardin et Alexandra Lamy au grand public, complète ce podium. Ce format court avait commencé dès 1999 sur France 2.

Un palmarès qui diffère avec l'âge

Plusieurs séries suivent ensuite, dont Desperate housewives (12,5%) et Grey's anatomy

(12,3%), suivies par la française Kaamelott (12,2%) et l'iconique Friends (11,4%). En revanche, les célèbres The Wire (0,6%) ou Les Sopranos (1,1%) ne semblent pas avoir le même impact en France qu'aux États-Unis, où elles ont marqué l'histoire du petit écran.

Autre enseignement, le palmarès diffère selon l'âge ou le sexe des sondés : chez les hommes, c'est X-Files (16,8%), la série fantastique des années 1990, qui domine le classement, contre la série médicale Grey's anatomy (19,5%) chez les femmes. Les moins de 30 ans préfèrent quant à eux La casa de papel (29,8%), Game of Thrones (18%) restant la plus citée chez les 30-60 ans.

Enfin, les plus de 60 ans se distinguent par un podium entièrement tricolore, la série de France 3 Capitaine Marleau (26,6%) remportant la première place, devant Julie Lescaut (15,5%) diffusée sur TF1 de 1992 à 2014, et Un gars, une fille (15,1%).